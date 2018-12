Adal y Bisogno a MasterChef de celebridades

Llegaron las vacaciones de invierno, y con ella los especiales de MasterChef. En las próximas dos semanas no habrá participantes expulsados, pero sí dos programas especiales. En el primero, regresarán los niños que participaron en la versión infantil, y para el programa de fin de año habrá un especial con celebridades donde aparecerán, tomen nota: Adal Ramones, Daniel Bisogno, Carmen Muñoz y Vanesa Claudio, entre otros. Este será el preámbulo para la edición VIP que veremos en la segunda mitad de 2019.

Televisa concluye franquicia, ¿y qué pasará con La Voz Kids?

Por cierto, ya que hablamos de realities, hay mucha incertidumbre con respecto a lo que sucederá con la edición infantil de La Voz que ya fue grabada. Me dicen que no quedará enlatada. El programa ya está terminado y se rumorea que estará al aire el primer trimestre del año, con Yuri a la cabeza en la conducción. Televisa no renovó contrato con la franquicia internacional de La Voz, pero la versión Kids ya estaba incluida en el paquete anterior. Además de TV Azteca, también Amazon Prime Video, tiene interés en adquirir los derechos. Se sabrá pronto quien se queda con el paquete ahora que Televisa les dejó libre el camino a otras empresas.

Vacaciones en teleseries de San Ángel

Sí habrá vacaciones en las producciones de Televisa. El elenco de Mi marido tiene más familia, tendrá una semana de vacaciones en fin de año, para regresar el 3 de enero a los foros. Lo mismo sucederá con el elenco de El último dragón, bajo la batuta de Patricio Wills. Ambas producciones trabajan a ritmos forzados, pero sí pararán en estas fechas.

Gabriel Soto, primera navidad de nuevo soltero

Y ya que hablamos de vacaciones, quien pasará su primera Navidad nuevamente como soltero es Gabriel Soto. Sus hijas estarán con él en Nochebuena aquí en la Ciudad de México. Su papá llegará a acompañarlo desde Cancún, y hará gran fiesta con primos y el resto de la familia. Para Año Nuevo, tomará rumbo desconocido con su nueva pareja, Irina Baeva, quien por cierto, pasada la tormenta, ya lo acompaña a sus entrevistas. Hace unos días, Gabriel estuvo en mi cabina de radio y su novia estuvo apoyándolo tras micrófonos.