Talento al doble

Las méxico-estadounidenses Hanna Nicole y Ashley Grace, no han dejado de probar el éxito desde su lanzamiento, a principios del año 2002. Su capacidad para componer y sus voces las han llevado desde el principio de su carrera a cosechar el éxito. Y es que sus miles de fans no se resisten al sonido original de sus canciones, que están bañadas con sonidos pop y country, siendo sus más grandes éxitos: Lo aprendí de ti, Perdón, perdón, Te dejo en libertad, ¿Qué hago yo?, Todo no fue suficiente, Ex de verdad y 100 años, entre otros, siendo acreedoras de Discos de Oro y Platino, por sus ventas. Este año, cumplieron varios sueños, entre ellos, participar por primera vez en el Festival de Viña del Mar, en Chile, donde no solo cantaron, sino que fueron parte del jurado e invitadas a cantar junto a Miguel Bosé en la inauguración.

Su único disgusto profesional hasta ahora es que este año no hayan sido candidatas a ganar el Grammy Latino; pero el tiempo habrá de poner las cosas en su sitio, pues Ha*Ash tiene talento de sobra.