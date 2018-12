Respuesta de Isabel Miranda de Wallace

Estimado Arturo Ríos Reportero Agencia Basta Le envío un cordial saludo y me permito realizar las siguientes puntualizaciones respecto a su columna publicada en el Diario Basta titulada “Wallace vs Solalinde”, de la cual solicito se me otorgue a la brevedad el derecho de réplica, el cual está contemplado en el primer párrafo del Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Yo no me hice famosa por colocar espectaculares, lamentablemente el caso del secuestro y homicidio de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda se hizo público por la incapacidad de la autoridad de brindarnos justicia a una servidora y mi familia, por la cual seguimos luchando a 13 años de esta terrible tragedia.

2. Quiero aclararle que la Asociación Alto al Secuestro fue fundada en 2009, es decir hace 9 años y no 20 como señala en su columna, debido a la gran cantidad de víctimas que me buscaban para pedir asesoría y apoyo en sus propios casos, ante la falta de apoyo y trabajo de las autoridades responsables.

3. Finalmente, me parece que un periodista serio lo primero que tiene que hacer es buscar la verdad y revisar sus fuentes, por lo que me parece fuera de lugar su comentario respecto a que una servidora estuvo en prisión, lo cual es totalmente FALSO, pese a que yo ya había exhibido mi constancia de NO Antecedentes Penales, me permito mandarla para dejar constancia y solicitando de manera respetuosa se publique para no dejar lugar a dudas (se anexó).

Respecto al Padre Solalinde no tengo nada que decir, creo que sus acciones revelan quién es él. Agradezco de antemano la atención y espacio brindado a la presente, quedo a sus órdenes.

Ma. Isabel Miranda de Wallace Presidenta Alto al Secuestro, A.C.