Rebeca Clouthier renuncia al PAN

Rebeca Clouthier, ex candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, renunció este miércoles al Partido Acción Nacional (PAN), tras acusar al partido de corrupción, traición y lucro con las necesidades de la gente.

“Renuncio al Partido Acción Nacional, pues nunca consentiré faltarle el respeto a las mujeres y hombres que, como mi padre, entregaron hasta la vida por sus ideales”, dijo esta mañana en conferencia de prensa.

Acusó que los dirigentes del PAN representan el cinismo, la deslealtad, traición, y búsqueda de negocios personales y aseguró que no va a otro partido, porque no está buscando trabajo.

Renunció por dignidad y congruencia y no necesito voceros. No me voy a ningún partido sino a mi casa a vivir feliz y en paz y seguir haciendo patria desde la sociedad civil. pic.twitter.com/pmRqiRaFsQ

— Rebeca Clouthier (@RebecaClouthier) December 19, 2018