Primeras imágenes de la película de “Aladdin”; Will Smith será el nuevo Genio

La clásica película de Disney, “Aladdin”, con actores reales está a la vuelta de la esquina, y desde que se anunció la participación de Will Smith como el Genio, las expectativas de los fans han ido en aumento.

Hasta hace unos días todo era misterio pues los productores habían mantenido en secreto la apariencia que tendrían los nuevos personajes de esta clásica película.

Sin embargo, el día de hoy la publicación Entertainment Weekly compartió las primeras imágenes de la película, e incluyendo el look que tendrá el famoso actor en el papel del Genio, uno de los personajes más emblemáticos de la película.

Como primer vistazo se puede ver que el personaje mantendrá la misma estética, pero adaptada al contexto real de los actores. Hasta el momento estas imágenes son sólo algunas partes de la película, pues el director del film Guy Ritchie no ha develado cuál sera la apariencia del Genio en su forma “flotante”, pero sí manifestó algunas pistas.

“Quería un papá musculoso de los 70. Era lo suficientemente grande como para sentirse como una fuerza, no tan musculoso que parecía que estuviese contando sus calorías, pero lo suficientemente formidable como para que supieras cuando estaba en la habitación”

La película, que estará dirigida por Guy Ritchie, el director de Snatch o RocknRolla, forma parte de una serie de remakes de película clásicas de Disney entre las que se incluye “Mulan”, ‘El regreso de “Mary Poppins”.

“Aladdin” llegará a los cines el 24 de mayo de 2019, al menos en Estados Unidos, habrá que esperar a que las distribuidoras anuncien la fecha de estreno en nuestro país.

A whole new world. Check out the exclusive first look at Disney’s #Aladdin on the cover of the newest issue of @EW! https://t.co/7xLw0ZDtJc pic.twitter.com/C50SvXwBVg

— Disney’s Aladdin (@disneyaladdin) December 19, 2018