A sobrina de Lucha Villa le vaciaron toda su casa

La delincuencia organizada cada vez está más dura en el barrio de Tacuba, y la prueba está en que este fin de semana a la sobrina de Lucha Villa, Damiana Villa, le vaciaron la casa unos delincuentes. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, la cantante chihuahuense, quien está de estreno con su sencillo Ella, platicó los detalles.

“Justo estaba en una rueda de prensa cuando mi hijo me llamó para notificarme que entraron a robar a mi casa. Se llevaron todo: aparatos electrónicos, mi vestuario, ropa que era de mi tía Lucha Villa que me dieron mis primas… Ellos ni sabían del valor que tienen esas prendas, en fin se llevaron todo, el árbol de Navidad y hasta la silla de ruedas de mi papá. Sí fue una fuerte cantidad en bienes. Destrozaron toda mi casa”, dijo.

La artista explicó que no es la primera vez que se meten a robar las casas en su barrio: “Donde yo vivo ya se han metido a tres casas, afortunadamente no estábamos mi hijo y yo; la familia está bien, pero hay que seguir trabajando para recuperar lo robado. Ya puse la denuncia ante el MP de Tacuba. Me robaron en la Alcaldía Miguel Hidalgo”.

Damiana confía en que las autoridades resuelvan el caso: “Diosito me sigue protegiendo, ya no está en mis manos, es cosa de la policía, tenemos nociones de quién pudo ser, ahorita no puedo decir nada, porque entorpezco la investigación, pero espero que capturen a esa banda de rateros, aunque la policía me dice que es muy difícil recuperar las cosas. A mí lo que me interesa es que capturen a estos delincuentes para que no se vayan a meter a robar a otras viviendas”, reveló la estrella.