Yalitza Aparicio sube como la espuma

No cabe duda que la originaria de la Heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, Yalitza Aparicio, ha sido la gran revelación en el mundo del espectáculo en este 2018, pues de vivir como docente en preescolar, ahora es toda una estrella del séptimo arte, pues su participación como protagonista de la película Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, la ha catapultado al Olimpo de las artistas más reconocidas a nivel mundial, pues ya la revista New York Times, la nombró entre los mejores actores del 2018, reconociendo su enorme talento y belleza autóctona, incluso ya fue nombrada también por la revista Time como la mejor actuación en cine en este 2018.

Además, Yalitza, que tiene ascendecia mixteca, ya ha sido la portada de importantes revistas a nivel internacional como Vogue, Vanity Fair, The Wrap, Chilango, y las que siguen, portando vestidos maravillosos y de grandes diseñadores como Louis Vuitton. Recientemente fue galardonada con el premio de Nueva Actriz, en el Hollywood Film Awards, y solo queda esperar que la mexicana sea reconocida y entre en la categoría de Mejor actriz, en la próxima entrega de los codiciados Premios Oscar.

LA LISTA DEL NY TIMES

La revista la nombró entre los mejores actores del 2018

Glenn Close – The Wife

Ethan Hawke -First Reformed

Toni Collette – Hereditary

Lakeith Stanfield – Sorry to bother you

Regina Hall – Support the girls

Julia Roberts – Ben is back

Yalitza Aparicio- Roma

Elsie Fisher- Eight grade

Yoo Ah-In- Burning

Emma Stone, Rachel Weisz y Olivia Coleman – The favourite