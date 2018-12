Tatiana y ‘Pin Pon’ partícipes de milagro

En exclusiva para Grupo Cantón, Tatiana, La Reina de los Niños, compartió la vez en la que fue partícipe de un milagro, cuando una niña con autismo profundo salió de su padecimiento gracias a su música:

“En un Día del Niño canté Pin Pon en un programa de televisión, después llega una llamada de una mamá que vivía en Villahermosa y me dijo que acaba de ocurrir un milagro; ella no paraba de llorar y me repetía que acababa de pasar un milagro. Me dijo que su hija de 9 años, que tenía autismo profundo y que era sordomuda, empezó a cantar Pin Pon. La señora ni siquiera conocía la voz de su hija. Ahí me quedó claro que yo soy un instrumento de Dios”, comentó.

La vida de la niña, a partir de ese momento, dio un cambio radical: “La niña, al pasar los años, fue campeona de natación y de lectura. Aprendió a leer y a escribir. Yo la invitaba a todos mis conciertos y ha sido algo maravilloso conocerla. A los 15 años yo le llevé a Pin Pon de chambelán y yo fui su madrina de la fiesta. Son anécdotas que nunca voy a olvidar”, dijo la regiomontana.