Para Salma Hayek las reglas no existen

A Salma Hayek parece no importarle la existencia de un letrero que claramente indicaba que no podía fumar y prendió un cigarro en Londres. La actriz mexicana no respetó las reglas del Aeropuerto Internacional de Heathrow y justo en ese momento fue captada por un paparazzo.

Aparentemente, la actriz se encontraba en la capital inglesa para rodar una cinta de Sally Potter. Tras ser captada rompiendo las reglas, la esposa millonaria Francoise – Henri Pinault fue vista ya en el área de documentación reempacando sus pertenencias.