Netflix confirma 3ra y 4ta temporada de “El mundo oculto de Sabrina”

Los hechizos y aprendizajes en la Academia de Artes Ocultas continúan. Después del éxito en audiencia que tuvo El mundo oculto de Sabrina y del especial de navideño de la serie, Netflix ha dado a conocer la llegada de una tercera y cuarta temporada de las aventuras de la joven bruja.

La segunda temporada se estrenará en abril de 2019 con un total de 10 capítulos, continuando así con el mismo número de episodios de la primera.

Respecto a los dieciséis nuevos capítulos, llegarán en dos temporadas de 8 episodios cada una, así lo ha confirmando Netflix a través de un tweet en el perfil oficial de la serie.

El elenco incluye a Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Michelle Gomez, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Richard Coyle, Tati Gabrielle, Adeline Rudolph, Abigail Cowen, Lachlan Watson, Bronson Pinchot y Gavin Leatherwood.

La producción de las partes 3 y 4 comenzará el próximo año, con un estreno previsto para 2020.

— Chilling Adventures of Sabrina (@sabrinanetflix) December 18, 2018