Menosprecian participación de Concejales

La alcaldesa Patricia Aceves Pastrana, los ha dejado fuera de la planeación del preupuesto

Hugo Hernández

En la alcaldía de Tlalpan, la participación de los concejales no ha sido tomada en cuenta para la revisión del proyecto de presupuesto 2019 y sólo se entregó un par de días antes una carta de buenas intenciones que carece de claridad para su aplicación.

Concejales de esa demarcación revelaron a este medio la falta de interés y seriedad que la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana, ha mostrado en cada una de las sesiones, pero además los ha excluido de la planeación para el presupuesto del próximo año.

“Creo que mínimamente la alcaldesa debe tener la cortesía hacia este órgano, de que sepamos cuál será el presupuesto de este Concejo. No quisiera votar algo que me comprometa y que los ciudadanos aprecien como dispendioso”, sostuvo la concejal Lied Miguel Jaimes.

En el proyecto de presupuesto para el siguiente año de la alcaldía de Tlalpan, el total aprobado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México fue de 2,693,504,192 (dos mil seiscientos noventa y tres millones quinientos cuatro mil ciento noventa y dos pesos), de los cuales se destinará 1,062,525,848.57, es decir, el 39.45% al programa de obras que no ha sido precisado.

“Solicito a la alcaldía proporcionar al Concejo la relación de los proyectos de obra, detallando ubicación o domicilio, empresa constructora que las va a realizar, monto de los contratos, monto de anticipos, periodo en que se realizarán, así como los proyectos ejecutivos”, refirió la concejal.

Además, de acuerdo a denuncias de los propios concejales 34.28% del presupuesto será destinado al rubro de Proyectos Estratégicos, es decir, 923 mil 318 millones 922.47 pesos, el cual tampoco ha sido detallado por la alcaldesa.

En cambio, al apartado de seguridad se asignará un presupuesto de 149 mil 813 millones 098.69 pesos que representa el 5.56% del presupuesto determinado por la alcaldía de Tlalpan.

“¿Sobre este asunto considera que es suficiente este presupuesto para disminuir los índices de inseguridad que se tienen en la demarcación? No sería conveniente realizar más acciones de prevención del delito, establecer coordinación con las autoridades encargadas del seguimiento, con las de administración de justicia, así como de las que imponen las penas, y como realización de análisis de las disposiciones legales que permitan proponer iniciativas de Ley que nos proporcionen leyes que prevengan y sancionen los delitos objetiva y adecuadamente”, reclamó Lied Miguel.

Además, hay una serie de cuestionamientos por parte de los concejales que la alcaldía de Tlalpan no ha respondido claramente. Por ejemplo, se cuestiona sobre las personas contratadas bajo el régimen de Promotores, a lo que responde que los padrones de beneficiarios de los programas sociales deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la CDMX.

“No pierdo la esperanza en que se tenga buena fe en la alcaldía, pero si en estas simples preguntas no me responden, entonces cargará en sus conciencias y no en la mía el inicio de un efecto corruptor que puede trascender más allá de estas paredes y extenderse hacia las vecinas y vecinos”, finalizó Lied Miguel.

FUNCIONES DE CONCEJALES EN LA ALCALDÍA

1. Supervisión de las acciones de Gobierno

2. Evaluación de las acciones de Gobierno

3. Control del Gasto Público

4. Aprobación del Proyecto del Presupuesto

5. Emisión de opinión de cambios de uso de suelo y licencias de construcción

6. Supervisión del ejercicio de gasto público

7 Aprobación de Bandos (leyes exclusivas de la demarcación)

ASÍ LAS CIFRAS

10 Concejales hay por esta única elección

6 serán de la fórmula ganadora en las próximas elecciones

6 o 9 serán de proporcionalidad dependiendo de su población