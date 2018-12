La gran final de ‘La Voz México’

Por Gallegos Tercero.

La final de La Voz México comenzó con el equipo de Carlos Rivera: el padre Guillermo cantó Si tienes fe (If you believe). Queda con una canción muy cómoda para su voz. No logra a la perfección sus graves, pero sin duda que tiene una voz privilegiada y controlada.

CRISTINA RAMOS

Cantó Show must go on. Con su propia versión, sube de tono la canción increíblemente bien. El único problema es que en las partes más agudas no se le entendía muy bien. Pero los gritos finales de la canción termina con lágrimas. Todos los coaches le dieron una gran felicitación. Con gran razón.

EQUIPO DE ANITTA

Ángel Elizondo cantó Empiezo a recordarte. Con una voz suave pero potente, deja brillar su talento. Con unos agudos bien apoyados; difíciles, pero no imposibles. Logra que todo el público le aplauda y lo feliciten.

Delian cantó Ráptame. Un ritmo muy latino . Una canción muy bailable. Le queda como anillo al dedo. Natalia le explica a Delian que se ve como un artista agradecido sobre el escenario.

EQUIPO DE NATALIA

Adriana y Christian cantaron Pienso en ti. Con un estilo country romántico, como lo dijo Lele Pons, el acompañamiento de la guitarra es lo que le da el color country. Son un gran dúo. Muy experimentados en cómo entrar y cómo darse sus momentos cada uno en la canción.

Carmen cantó El fantasma de la ópera. Una voz bellísima. Increíble presentación. Tiene una presencia en el escenario inigualable, ya que esta canción es muy difícil y parece tan sencillo cuando lo hace ella. Los agudos a que llega Carmen es sin duda de lo mejor que tiene.

Ley Mephis cantó My way. Una presentación muy emotiva. Ley no se quería quedar en la competencia por la presión, pero decidió hacerlo por su familia . Su voz madura le dio un color impresionante a esa bellísima canción.

Diana Villamonte cantó Think. En mi opinión, la mejor voz de esta competencia. Ella sin duda tiene un estilo único y diferente al de sus compañeros participantes. Un control en su voz impresionante. Gran presentación, como siempre .

FINALISTAS

Carmen del equipo de Natalia.

Diana es la finalista del equipo de Maluma.

Cristina es la finalista del equipo de Carlos Rivera.

Delian es finalista del equipo de Anitta.

Delian y Anitta cantan Veneno juntos. Una presentación muy sensual, como es la canción.

Cristina y Carlos Rivera cantan Sería más fácil, esta canción y la presentación es una balada muy pasional.

Maluma y Diana cantaron Marinero. Sale una balada bastante buena, aunque el talento de Diana no destaca, ya que la canción no lo amerita .

Natalia y Carmen cantan Bésame mucho. Entre el talento de Carmen y la increíble voz de Natalia, le da un color exquisito a la canción.

LA FINAL

Cuarto lugar: Delian, del equipo de Anitta.

Tercer lugar: Carmen, del equipo de Natalia.

Segundo lugar: Diana, del equipo de Maluma.

Primer lugar: Cristina, del equipo de Carlos.