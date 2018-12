Hollywood a los pies de Emily Blunt

Fue una llamada de teléfono lo que trajo la noticia a Emily Blunt de que era la elegida para ser la nueva Mary Poppins, personaje que en 1964 fue protagonizado por Julie Andrews, y cuya producción ha sido la única con actores en acción viva, en darle la nominación al estudio Disney a Mejor película.

Desde la noche de la premiere, público y prensa han estado expectantes de descubrir si la actriz de 35 años y mirada azul puede hechizarnos con su propia magia en El regreso de Mary Poppins, que se estrena en México el 25 de diciembre.

36 películas han contado con el talento histriónico de Emily; ‘Un lugar en silencio’ es la más reciente

“No hay otra persona en el planeta que hubiera podido interpretar este papel, más que Emily Blunt”, dijo el director Rob Marshall, con quien hizo mancuerna al filmar Into the woods (2014).

La actriz de Sicario, La chica del tren y Un lugar en silencio, compartió su reacción ante esa ahora memorable llamada: “Fue un mensaje grabado del cual me inquietó su carga de energía de emociones. Y me dije: ‘¡Dios mío! ¿para qué proyecto me está buscando?’, cuando me reveló que se trataba de Mary Poppins, hasta el aire de mi habitación cambió”.

6 veces ha sido nominada a los Globos de Oro, la más reciente este año por El regreso de Mary Poppins

¿Y quién es Emlily?

• Emily Olivia Leah Blunt es su nombre. Nació en Londres, Inglaterra; tiene 35 años de edad.

• Está casada desde el 2010 con el actor y director John Krasinski.

• Es madre de Hazel Krasinski (4 años) y Violet Krasinski (2 años).

• Cautivó al público como Emily en la película El Diablo viste a la moda (2006)