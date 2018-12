Carmen Salinas ya prepara su posada

Como todos los años, Carmen Salinas prepara una posada para el próximo sábado para agasajar a los periodistas de espectáculos.

Carmen abrirá las puertas del restaurante que tiene desde hace más de 20 años, La Casita de las Sopas, en la colonia Anzures. Va a haber comida preparada por su hija y Manuel, su yerno, se encargará de la bebida y también habrá regalos.

Carmelita siempre ha sido muy generosa con los reporteros, y aunque últimamente ya no es como antes, que disculpaba a los periodistas cuando le llegaban a decir alguna cosa relacionada con su trabajo o sus declaraciones, que no le llegaban a gustar del todo, últimamente resulta que Carmen es muy susceptible y hay reporteros a los que no les recibe llamadas y no da entrevistas.

Ella ya vio que el reportero de política no negocia con lo que se va a publicar; en cambio el de espectáculos es muy noble y a la señora Salinas se le olvida eso. Ahora que estuvo en la Cámara de Diputados, debió aprender de objetividad.