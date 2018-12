¡Abusivo 2!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Y como un pendiente grave de corrupción que quedó para la nueva administración que encabeza ORO es el caso denunciado ante el titular de quejas y denuncias LUPITO AGUILAR GARCÍA, en base a la denuncia (foto) presentada el pasado 4 de octubre que obra en el expediente IN-151-2018, en donde le sacan los trapitos al sol al transitorio de confianza JORGE MELO CARRIZALES, quien es el encargado de seleccionar y hacer la lista de personal sindicalizado que será comisionado para laborar por periodos de 28 días en la cuadrilla llamada “volanta de perforación” (aproximadamente 40 trabajadores), y tiene el apoyo de sindicatos pues incluye amigos y familiares de los líderes corruptos para obtener el beneficio de los viáticos, sin importar si sabe de la chamba o el orden del escalafón…Anteriormente en ¡ABUSIVO 1! datamos varias anomalías en este espacio sobre el ABUSO DE SUS FUNCIONES, pero aún hay más…Este mal funcionario también fue denunciado por COHECHO, COLUSIÓN y EXTORSIÓN, porque 1.- a la mayoría de los trabajadores que son seleccionados para ser comisionados a la cuadrilla volanta de perforación MELO CARRIZALES a través de sus cómplices, GONZALOS RICÁRDEZ BURELO (f-363964) con categoría de ayudante de perforación chango rotaria, y FÉLIX VEGA CORTÉS (f-266847) con categoría de ayudante de perforador, les exige un pago de 5 mil pesos por comisión de 28 días…El trabajador que no está de acuerdo simplemente no es comisionado; los trabajadores de planta más viejos no son molestados, pero a los nuevos (aproximadamente 40) si se les cobra a través de sus cómplices arriba mencionados, dando facilidades a estos trabajadores que paguen cuando cobren su primer pago de viáticos…2.- Si algún trabajador requiere ausentarse del servicio, pagando una cuota de 600 pesos al encargado de cuadrilla puede faltar sin que nadie de RH se dé cuenta, ninguna dependencia tiene el control de este personal, ya que MELO CARRIZALES es quien genera las listas de asistencia y las envía a RH por lo que resulta un negocio redondo para este deshonesto empleado de confianza y que todos los sábados con el pretexto de visitar los frentes de trabajo, pasa a recoger el dinero recaudado…Además INTIMIDACIÓN…3.- MELO CARRIZALES cuenta con varios informantes que lo mantienen bien enterado sobre lo que se habla y se hace en las cuadrillas y el trabajador que no se someta a sus designios es relegado de las cuadrillas y finalmente es vetado para integrar las volantas…4.-Se denunció esta situación en varias ocasiones con su jefe inmediato JULIÁN CUJ HARA (recién jubilado), obteniendo como respuesta que se requieren evidencias, documentales o fotográficas para poder investigar y, contrario a la ley, lo ponía sobre aviso y el personal denunciante jamás volvía a ser comisionado…Mismo caso del otro superior de MELO CARRIZALES, VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ PRIETO, gerente de Perforación, quien se convirtió en títere de su subalterno, a quien mantiene engañado con mentiras y juntos le entran al cochupo y a la intimidación de los trabajadores petroleros…No tienen cabida en la #4T…Habrá más.