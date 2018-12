A la conquista de América

Ciudad de México.– En su primer torneo en la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP), los Capitanes de la Ciudad de México alcanzaron la Final del torneo en la que cayeron ante los Soles de Mexicali.

Tras esta experiencia exitosa, que no logaron coronar con el título, el cuadro capitalino se reforzó en todas sus líneas para buscar no sólo regresar a la disputa por el cetro, sino para en esta ocasión ganarlo, y no sólo eso, también pensando en su debut en la Liga de las Américas, lugar que se ganaron al ser el Subcampeón de nuestro país.

Actualmente, La Ola Azul se ubica en el primer puesto de la Conferencia Sur de la LNBP, y vienen de disputar una Serie complicada ante los líderes de la Conferencia Norte, Mineros de Zacatecas, en la que repartieron triunfos en la capital del país.

Con estos precedentes, los dirigidos por Ramón Díaz velan armas para debutar en el máximo torneo de clubes de América Latina, en la que se medirán a los Soles de Mexicali, campeones nacionales; al Franca de Brasil, monarca de la Liga Sudamericana y al Real Estelí de Nicaragua, ganador de la Copa Centroamericana.

“Vamos a intentar ganar y claclasificar a la siguiente Fase, creo que va a ser un espectáculo muy bonito para el aficionado”, reveló Díaz en conferencia de prensa al interior del Gimnasio Juan de la Barrera, escenario que será la sede del Grupo B de la Liga de las Américas donde está instalado el conjunto de la CDMX.

Entre el 25 y 27 de enero las cuatro escuadras jugarán entre sí, y los dos primeros lugares avanzarán a las Semifinales donde se medirán a los dos primeros puestos de los otros tres Grupos restantes.

En esta Ronda Semifinal los ocho contendientes se volverán a dividir en dos Sectores de cuatro conjuntos cada uno y de nueva cuenta los dos mejores clasificarán al famoso Final Four.

“Las expectativas son altas gracias al esfuerzo de traer la Liga a la Ciudad de México, es un plus por el que tenemos que intentar ganar o clasificar, vamos con todo a esa Final Four.

“Va a ser un mes muy complicado en la parte deportiva, porque van a ser 16 juegos los que vamos tener”, mencionó el estratega de origen español, quien a su vez descartó temor ante el reto.

“Siento orgullo y compromiso, aunque soy joven, he tenido la experiencia de vivir torneos internacionales con la Selección de 16 México y me siento preparado”.