Niurka Marcos: “No sé mi talla de brasier; me da claustrofobia”

¿SIGUES VISTIÉNDOTE CON ROPITA INTERIOR CHIQUITA?, LE PREGUNTÉ A NIURKA MARCOS.

Pues ahora, de hecho, no traigo ropa interior, Shanik.

O SEA QUE NO USAS CALZONES…

Cuando no es necesario, como ahorita; llama más la atención cuando se ve la transparencia cuando se ve el calzón a cuando queda a la imaginación.

¿TAMPOCO USAS BRASIER?

No, no, ni siquiera sé qué talla soy, esa prenda sí que no está en mis cajones; bueno, sí tengo uno que otro por ahí, pero están tan bonitos que los uso de top, me los pongo y ando en brasier por la calle, con una chamarrita o algo así.

PERO ¿LOS BRASIERES COMO ROPA INTERIOR NO LOS CONOCES?

Demasiada ropa en mi cuerpo, qué horror, me da claustrofobia.

ENTONCES ME IMAGINO QUE DE FAJAS NI HABLAMOS…

No, cállate, aparte de que mi cuerpo no lo necesita eh, porque tengo el cuerpo muy bien, todo en su lugar, cero imperfecciones.

¿CUÁNTAS ABDOMINALES HACES AL DÍA?

Pues muchas, hago mucho cardio, mi hija hace mucho ejercicio conmigo y tenemos gimnasio en la casa, entonces diario yo hago ejercicio, mínimo una hora, pero diario; cuando nos picamos hacemos más, aparte de mucho cardio, hacemos lagartijas, abdominales y mucho ejercicio de piernas.

NIURKA MARCOS, TÚ SIEMPRE HAS PERO TÚ ESTÁS BIEN ALIMENTADA EN ESE SENTIDO, Y NO TIENES NINGÚN PROBLEMA EN DECIRLO.

Claro, yo me mantengo con el tanque lleno, muy feliz; hay que llenar el tanque, si no las personas andan neuróticas por la calle.

¿ALGUNA VEZ HA PASADO UN PERIODO LARGO QUE NO TENGAS PAREJA?

Claro, cuando he terminado alguna relación, estoy un tiempo sin nada, tranquilo, porque no ando buscando a nadie, no salgo a la calle para buscar hombres.

Y ¿CÓMO LIGA UNO A UN HOMBRE?

No sé, porque a mí me enamoran, yo no enamoro a nadie, concluyó Niurka, que está orgullosísima de sus 3 hijos, quienes están triunfando.