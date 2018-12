Horóscopo semanal 17 al 23 de diciembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR●

Ahora que hay Luna creciente en Aries atrae abundancia prendiendo una veladora de manzana con canela.

ARIES

Podrías sentir nervios o alguna angustia por motivos sentimentales de tu pasado o algo que no anda funcionado como esperabas. No te hagas responsable por errores de tus familiares, que ellos resuelvan lo que les corresponde.

TAURO

Necesitas mayor responsabilidad en lo que hagas, no dejes que las cosas se te salgan de las manos, debes pensar que la vida no es un juego y mientras más tiempo pierdas menos resultados tendrás. Los celos podrían causar distanciamientos con pareja y amistades.

GÉMINIS

Ten cuidado con lo que digas, podrían usar tus palabras a su manera con tal de sacar ventaja. Busca alternativas siempre, no te quedes encerrado en una idea absurda que no te dejará benéficos de inmediato. Podrías retomar alguna relación que pensabas había quedado en el pasado.

CÁNCER

Hay mucho más en ti de lo que piensas así que deja de sentirte menos que los demás y ocúpate de tus propios intereses. Arriésgate y entrégate más en el aspecto sentimental siempre y cuando sea para bien y no te permitas sufrir.

LEO

En esta vida te debes a acostumbrar a ser más exitoso y siempre buscar algo extra, no te conformes con lo que tienes. Ten cuidado con los malos consejos de personas que no te quieren ver crecer y podrían estarte mintiendo.

VIRGO

Cuida a tus amistades, debes valorarlos y cuidar las relaciones o perderás a personas buenas en tu vida. Te tendrán muy presionado en el trabajo o escuela pues quieren que termines pronto trabajos o tareas pendientes.

LIBRA

Los sueños pueden empezar a hacerse realidad a tu favor, habrá nuevas oportunidades y negocios que te harán tener ganancias favorables pronto. El amor puede provocarte buen humor y hasta incitar a que hagas planes nuevos para ti.

ESCORPIO

Esmérate por entregar lo que te piden, haz las cosas con buena actitud o mejor no las hagas, si no disfrutas lo que haces entonces es tiempo de cambiar. Cuidado con los chismes que llegan, no todo lo que escuchas es verdad siempre.

SAGITARIO

Las sociedades no será buenas este día así que mejor trata de trabajar por tu cuenta, infórmate bien antes de depositar tu confianza en algún proyecto. Tus relaciones sentimentales pueden estar en una cuerda floja pues te aferras a lo que no puede ser. Si tienes pareja estable podrán planear unas vacaciones o algún viaje para visitar familiares.

CAPRICORNIO

Dale importancia a lo que en verdad la merece y aléjate de problemas de otras personas pues en ocasiones quieren involucrarte sin tener nada que ver. Alguien intentará desahogarse contigo contándote secretos así que debes escuchar y guardar lo que te digan sólo para ti.

ACUARIO

Cuidado con encariñarte o hasta encapricharte rápido con alguien que aún no conoces bien y si es que estas soltero, dale su tiempo o quedarás en mala posición. Tendrás que hacer reportes laborales o dar información extra en casa o escuela pues hay cosas que no creen o no les queda muy claro.

PISCIS

Las presiones puedes hacerte cometer errores y encaminarte por caminos equivocados así que procura relajarte y tener paciencia en todo lo que suceda en tu vida. Podrás mantener pláticas agradables con personas en las que podrás confiar y podrían ofrecerte su ayuda.