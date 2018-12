Cuando los haters incitan a pelear

CAÍSTE EN LA RED-YOAB

¿WindyGirk vs el Rubius? La youtuber número uno de Panamá dio de qué hablar por un mini pleito con el español Rubius. Más que salseo, se podría decir que los haters de Windy solo quieren verla metida en algún desaguisado con cualquier youtuber, y por eso buscan el mínimo pretexto para lograrlo. Siendo en este caso que el Rubius la desconoció en la calle y le negó una foto, y volvió a negarla en un directo, a lo que Windy reaccionó muy tranquila. En sus últimas declaraciones la líder de las bestias positivas afirma que no tiene ningún problema con el youtuber español y con ningún otro. Windy nos deja una valiosa lección: no sacar de contexto declaraciones y tomar las bromas como lo que son, BROMAS.

Kika Nieto ¿altruista o egoísta?

El debate más caliente de estos últimos días, Kika Nieto ¿ayuda solo por ayudar o no? Esta youtuber subió un video ya clásico de su canal, donde le regala “un día feliz” a una familia en situación de calle. Hasta este punto todo es miel sobre hojuelas. La polémica nace a partir de que se cree que está lucrando con la necesidad de las personas debido a que la primera familia que aparece en el video no quería ser grabada y por tal motivo no se le brindó la ayuda que Kika ofreció. Como era de esperar, la colombiana salió a dar su versión de los hechos, comenta que la familia sí fue ayudada fuera de cámara y fue muy clara al decir que ella hace todo de corazón para motivar y que está acción se contagie. Desde aquí esperamos que Kika siga con esa gran labor y recordemos que siempre criticar es más fácil que ayudar, pero una te resta y la otra te suma.

Bebé Jukilop

Cada vez más cerca de la confirmación de que Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja esperan un bebé. Son muy sutiles las pistas que nos han dejado, como migas de pan. Pero creemos que no falta mucho para que la gran noticia sea anunciada con bombo y platillo. La última que nos han dado es un tuit de JD Pantoja dónde afirma que la sorpresa de cumpleaños que le tenía a su reina tuvo que ser cancelada por seguir una indicación al pie de la letra. ¿Será que era una fiesta con alcohol y como espera bebé, la “lindura mayor” no puede tomar? Pues como todo es un misterio, no podemos felicitar formalmente a la pareja, solo podemos esperar. Aquí ya estamos preparando los gorritos y el pastel para la fiesta de anuncio, esperemos no nos dejen esperando mucho tiempo.