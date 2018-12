Aumento al salario mínimo, una nueva etapa de la política laboral

México.- Con el incremento de 16.21 por ciento al salario mínimo inicia una nueva etapa de avance en la política laboral del país, mediante un acuerdo digno de reconocimiento, de unidad y confianza, entre los sectores público, privado y obrero, destacó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Subrayó la importancia de que se mantenga ese progreso salarial y haya control de la inflación, para procurar que el sueldo nunca se fije por debajo de ésta, porque “fue un compromiso que hicimos”.

Este aumento, logrado por unanimidad en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), “es un acto que fortalece al gobierno, a la sociedad, sobre todo la imagen de nuestro país, en lo interno y externo. Es un acto de madurez política, conciliación, acuerdo, que da confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de los mexicanos”.

Agradeció el apoyo y compromiso de los dirigentes de centrales obreras, sindicales, así como a los representantes del sector empresarial, “porque son pieza clave en este acuerdo”.

En el evento que se efectuó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, expresó que se procurará siempre que el salario mínimo no se fije por debajo de la inflación; que también se actúe con cautela y de manera responsable, ya que no se trata de aumentar el salario por decreto, además de tener siempre en cuenta al Banco de México para que no se dispare la inflación.