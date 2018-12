¡Compló 3!

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados…Para terminar con el caso del despido injustificado de FABIÁN FARRIS ALEJANDRO, el pasado 19 de julio de 2017, quien ganó el laudo en contra de PEMEX y desenmascaró el “compló” de que fue objeto por HUGO HERBERT ARELLANO, a cargo en Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen, cuando el afectado fungía como jefe del Departamento de Personal Marina Noreste, cabe mencionar que dentro del caso expuesto ante Conciliación no tomaron en cuenta las observaciones que la Subgerencia de Servicios Jurídicos hizo referente a lo riesgoso del juicio laboral contenido en el oficio No. DJ-SJOR-GJRS-SSJRS-VL-JMC-16736-2017 de fecha 26 de noviembre de 2017, por el contrario sugirieron la insumisión al arbitraje y no acatamiento del laudo tal y a como se puede observar en los oficios No. SRLSP-GRRLSPE-3- DPMNE-0381-2018 y SRLSP-GRRLSPE-3-1816-2018, de fechas 17 de enero y 12 de febrero de 2018 respectivamente…El personal sindicalizado y que tuvieron pagos en demasía y que fueron beneficiados con los mencionados pagos y devolvieron las cantidades pagadas en exceso y únicamente fueron sancionados con 8 días sin goce de sueldo, los que no alcanzaron a pagar fueron rescindidos…Tengo en mi poder las sanciones de Jefes de Departamento a los cuales se le atribuye falta de supervisión y únicamente fueron sancionados por 4 días en cada caso…No obstante todas las acciones antes descritas el laudo condenatorio emitido por la Junta No. 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje fue favorable a FARRIS, pero aun cuando la Propia Subgerencia de Servicios Jurídicos desde el inicio del Juicio Laboral 2307/2017 advirtió lo riesgoso que se tornaba el mismo han interpuesto un juicio de amparo, lo que sigue originando un daño patrimonial a PEMEX por los intereses que se genere en lo que el Tribunal Resuelva el mismo…En la misma isla de Ciudad del Carmen, este sábado el PEJIDENTE y su equipo de energía, presentan el Plan Sexenal de Explotación, de la que hizo responsable a OCTAVIO ROMERO OROPESA, director de PEMEX, en el evento de Paraíso, y este a su vez a MIGUEL LOZADA, director de PEP (foto)…Lo difícil o fácil de la tarea encomendada depende en gran medida si el dinero que se pierde en todas las formas de corrupción en la contratación y seguimiento de los trabajos, realmente se destina al rescate de cientos de pozos en tierra y mar…Por lo pronto ya ORO despacha en Playa Norte, piso 4 del edificio que antes era el IMP…Habrá más.