Limitan a defensa de El Chapo en el interrogatorio

NUEVA YORK, EU.– Luego de que Eduardo Balarezo –el abogado del narcotraficante– señaló que el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York podría terminar a finales de enero, o varias semanas antes de lo anticipado de manera original, fiscales del distrito este de Nueva York presentaron una moción que solicita al juez Brian Cogan que limite de nuevo las preguntas que pueden hacer los abogados de la defensa de El Chapo a uno de sus testigos en el juicio que se desarrolla aquí.

En una moción ingresada al archivo público de la Corte, la fiscalía argumentó que “no hay base para interrogarlo (a uno de sus testigos en el caso contra Guzmán) en cuanto a la supuesta inconsistencia” de sus declaraciones anteriores.

La moción del gobierno se presentó en respuesta a una solicitud de la defensa para que Cogan reconsiderara su decisión previa de limitar los cuestionamientos a testigos de la fiscalía.

El nombre del testigo en cuestión, cuyo interrogatorio debe ser limitado, se desconoce. No obstante, uno de los testigos colaboradores de la fiscalía que se espera sea presentado para testificar contra Guzmán es Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, hijo de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada.

Por otro lado, Alan Feuer, reportero del diario The New York Times, escribió en su cuenta de Twitter que “parece que el juez decidió no permitir que la defensa interrogue a Vicente Zambada Niebla sobre sus afirmaciones de que era un informante de la DEA”.