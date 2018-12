Noble gesto

Que importante es que en esta época decembrina ídolos del deporte se den un tiempo y espacio para ayudar a los que más los necesitan, y menciono esto porque muy pocos lo hacen, por eso aplaudo que Carístico, siendo una de las máximas estrellas del pancracio, haya salido a la calle a conseguir regalos para las niñas sin hogar.

Aprovechando que se encuentra inactivo debido a una lesión, el enmascarado tepiteño ocupó su tiempo para ir al mercado de Jamaica y pedirle a los comerciantes alguna donación para llevarles en esta Navidad.

En el marco de las fiestas decembrinas, el luchador Carístico compartió un grato momento en “ayuda y solidaridad con las niñas de la calle”, junto con el examericanista Cesilio de los Santos.

Las dos luminarias se dieron a la tarea de convivir y conseguir apoyos con diferentes comerciantes del mercado de Jamaica, provocando asombro en la gente que se encontraba en el lugar, pues no daban crédito que ambos personajes se encontraran ahí.

El gladiador y el lateral de las Águilas en los años 80 y 90, pasaron un momento maravilloso entre los distintos comerciantes que gentilmente fueron aportando desde flores de nochebuena, arboles de navidad, esferas, series y nacimientos para la casa de las niñas.

Por compromisos de Cesilio, éste no pudo acompañarlas, pero Carístico les dio sus saludos y les entregó los objetos que a su paso les dieron, como el árbol, las flores, esferas y nacimientos, pero el momento más significativo fue el agradecimiento que le expresaron por el detalle.

Sin duda alguna el gladiador que encarna a Carístico ya es parte importante de la lucha libre, tan es así que casi todos los personajes que ha portado ahora tienen una nueva versión.

Este fin de semana el luchador Angelikal recibió de manos de La Parka el personaje de Myzteziz Jr, el cual se basa en el nombre que portó el ahora luchador del CMLL en su paso por AAA. Esto no molestó en absoluto al Ídolo de Plata y Oro, pues desde el principio sabía que el nombre no era suyo; sin embargo, sí recordó que no es la primera vez que esto sucede.

“Ya me gustó hacer nombres para que otros se los queden. Tienen que agradecerme todos los que he hecho. Soy una persona que ha hecho nombres grandes y se los han quedado otros. Que Dios lo bendiga (al nuevo Myzteziz) y le eche muchas ganas, muchas felicidades.

“He hecho a Místico, Sin Cara y ahora Myzteziz. Tanto me odian pero me quieren ahí, eso es lo que me gusta, marcar la diferencia”, comentó tras una lucha realizada en Monterrey.

Después de usar el nombre de Místico, en WWE se llamó Sin Cara; en su regreso a México fue conocido como Myzteziz en AAA y, en su segunda etapa en el CMLL, se nombró como Carístico, siendo este último el único nombre registrado por él y es el que actualmente porta. Estrellas de la lucha libre mexicana encabezadas por el Hijo del Santo viajarán a Japón en marzo para una función especial.

El evento será titulado “Lucha Libre Estrella Fiesta”, contará con la presencia del continuador de la Leyenda de Plata, que estará acompañado de Dr. Wagner Jr, Silver King, Fuerza Guerrera, Misterioso, Volador, Diamante, Hijo de Dr. Wagner, el dominicano Kendo y los japoneses Takerda y Último Dragón.

La expedición mexicana viajará a Japón para presentarse el 14 de marzo en el Kurakuen Hall de Japón, donde se realizará la función organizada por Rossy Ogawa.

En Japón la lucha libre es muy valorada, incluso el estilo japonés está entre los mejores del mundo. Sin embargo el folclore del estilo mexicano y las máscaras, hacen que la afición voltee a ver al deporte de nuestro país.