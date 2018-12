La serie de Luis Miguel le causó enojo y estrés a Isabella Camil; no le gustó

La actriz Isabella Camil, por fin habló acerca de la serie de Luis Miguel, pues confirma que apenas tuvo tiempo de ver la bioserie producida por Netflix y asegura que no le gustó la forma en la que se abordó su relación con “El Sol”.

“Es un tema que sentí un poquito agresivo, porque es de algo que nunca he hablado, nunca lo he querido sacar, por cuestiones personales”, manifestó la actriz de 49 años.

Isabella Camil fue uno de los amores más importantes para el cantante, de acuerdo a la historia que se plasmó en la serie. Durante la narrativa que se presenta en la producción original de Netflix, se mostró la vida íntima que sostuvo con el intérprete de “Culpable o no”.

Asimismo, agregó: “Que de repente se viera tan expuesta esa parte de mi vida que cuidé y que no quise compartir, me causó estrés y me causó enojo porque no fue decisión mía sacarlo a la luz”.

Su personaje fue interpretado por Camila Sodi, sobrina de la cantante mexicana Thalía. El personaje de Isabella en la serie se llamó Erika y fue relevante en la vida del cantante.

La actriz asegura que no autorizó a la plataforma de streaming en línea que su relación apareciera en la bioserie. Al ser cuestionada si tuvo contacto con Luis Miguel para reclamarle, a lo que Camil respondió.

“, aseguró.

El vídeo de las declaraciones lo publicó el programa ‘Ventaneando’.