Kate vuelve a México

Después de dos años de estar alejada de su familia a causa de un litigio internacional que la relacionó con el narcotraficante El Chapo Guzmán, la estrella internacional Kate del Castillo, por fin regresa a casa en esta Navidad 2018. En entrevista exclusiva para GRUPO CANTÓN, su padre, don Eric del Castillo, explicó que le están preparando a Kate un banquete de comida mexicana para esa noche tan especial, y varias sorpresas.

“Esta Navidad va a ser muy especial, porque va estar mi hija Kate de regreso, vamos a estar como unos 20 familiares más o menos en casa; vamos a hacer pavo, romeritos, bacalao, vino y mi ponche con piquete. Pero a Kate le vamos a preparar puras cosas mexicanas: tacos, tostadas, tortas, vamos a hacerle un banquete, porque tiene muchas ganas de comer comida mexicana. Además le tenemos unas sorpresas. Vamos a estar todos unidos como familia, nos vamos a apapachar, vamos a platicar y hacer varios planes… en fin”, reveló.

Don Eric compartió que habla seguido con su hija: “Cuando me marca hablamos de diferentes cosas, de su trabajo; ya terminó de grabar La Reina del Sur 2, hoy se va a su casa en Los Ángeles porque no ha estado en ella en meses, y de ahí ya se viene para acá, a México, con nosotros. Aún no sé qué día llega”, dijo.

Continuó el actor: “Ella está muy cansada con las grabaciones, por eso queremos que esté aquí, para que descanse en su cuarto, porque lo tenemos arreglado, igualito como lo dejó desde que se fue de casa, hace 18 años. No quiere ir a ningún lado, quiere estar en casa descansado y disfrutando a su familia”, finalizó.