Iván Aguilera demanda a editorial

EL HIJO DE JUAN GABRIEL SE LE IRÁ A LA YUGULAR A LA EDITORIAL COLÓN, POR EL USO NO AUTORIZADO EN UN LIBRO DE LA IMAGEN SU PADRE, JUAN GABRIEL

A pesar de que desde hace varios años han salido infinidad de libros que hablan acerca de la biografía no autorizada del Divo de Juárez, ahora el hijo y heredero universal de la fortuna de Juan Gabriel, Iván Aguilera, no está dispuesto a que ningún escritor oportunista se salga con la suya y la prueba está en que ahora se encuentra enfrascado en demandar a la Editorial Colón, que tuvo la osadía de publicar un libro no autorizado que usa la imagen de su famoso padre.

Para tal efecto, el albacea y abogado de Iván Aguilera, el Lic. Guillermo Pous, se encuentra trabajando para llevar a juicio al autor del libro ¡A divo vida! Queremos tanto a Juan Gabriel, el cual se acaba de presentar en la pasada Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Eso sí, el texto que consta de poco más de 100 páginas, que habla de la vida de Juan Gabriel y que es coordinado por José Antonio Farías Hernández, causó gran revuelo en dicha feria literaria.

La vida de Juan Gabriel ha tratado de ser inmortalizada en polémicos libros que el cantante no autorizó del todo, como: Juan Gabriel y yo, de Joaquín Muñoz; Querido Alberto, de Eduardo Magallanes; Juan Gabriel: un amor eterno, de Martha Figueroa; Juan Gabriel: Lo que se ve no se pregunta, de Braulio Peralta y Songs of Juan Gabriel, de varios autores, entre otros textos polémicos.