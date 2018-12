Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com…. Sígueme -estimado lector- en @LaPlataforma0 en FACEBOOK, @LaPlataforma_ en TWITTER y la-plataforma.com EL PORTAL WEB, donde hay más información, fotos y documentación contundente de los casos de corrupción aquí publicados… Esta semana subieron fotos a redes sobre la primer jornada de trabajo de OCTAVIO ROMERO OROPEZA (ORO) en Ciudad del Carmen, nueva sede de PEMEX, donde visitó muelles y presidió algunas reuniones con directivos; sin embargo, deben de poner todos los ojos en las licitaciones que ahorita están siendo procesadas, pues por tradición es en diciembre donde los funcionarios corruptos del viejo régimen aun enquistados en la ex paraestatal, meten goles millonarios al presupuesto de los mexicanos…Uno de estos casos es la presentación de documentos de precalificación del proceso de contratación PEP-CAT-S-GCSEYP-100-56440-S100180361 (diferida para hoy jueves 13 de diciembre), en donde está más que claro el FAVORITISMO para la empresa TYPHOON OFFSHORE, cuyo dueño es RICARDO SALINAS PLIEGO (foto), dueño de TV AZTECA/ELEKTRA/COPPEL y con sendos contratos en la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, que hoy dirige y debería revisar MANUEL BARTLETT, quien en este caso aquí presentado no presentó los documentos que soportaran la experiencia en contratos de la naturaleza del concurso (foto), motivo por el cual mediante oficio PEP-DG-SSE-GSIAP-2547-2018 (foto) de la Gerencia de servicios de Intervenciones a Pozos cuyo titular es EPITACIO SOLÍS, quien por estas prácticas de corrupción no quedó en la Subdirección de Servicios a Explotación, solicitó de manera por demás irregular e ilegal a la Gerencia de Contratación para Servicios a la Explotación y Perforación cuyo titular es otro tumor enquistado en PEMEX, ARTURO ALFREDO MUSALEM SOLÍS “subsanar la documentación de precalificación”, ¡hágame usted el favor estimado lector!, que por supuesto es causal de DESCALIFICACIÓN por estar a destiempo…En dicho oficio indican lo siguiente: 1.- Se solicita al participante (TYPHOON OFFSHORE) complementar la documentación que acredite la experiencia en la ejecución de servicios integrados para intervenciones a pozos marinos y soporte en el mantenimiento a instalaciones marinas con apoyo de embarcación, tal y como lo solicita en el Requisito 1 del documento DP-3 “Requisitos y Criterios de Pre calificación Técnica”…Ya que presentó la documentación relativa al punto…2.- Características de la embarcación propuesta y punto…3.- Certificación en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo…Sin embargo no es información complementaria, no incluyó información que soportará la experiencia motivo por el cual debería estar descalificado…Con esto descalificarán a las empresas: EXPRO TOOL, MARINSA DE MEXICO, JUPITER SERVICIOS Y SUMINISTROS, BRONCO DRILLING MX, SERVICIOS INTEGRALES GSM, SUBTEC, BLUE MARINE CAPITAL, y BMT GIANT…Para dejarle el camino libre a TYPHOON OFFSHORE, de ese tamaño la movida…Habrá más.