Descartó AMLO donar su sueldo para causas sociales

Luego de que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, diera a conocer que donará su sueldo como funcionaria a una casa hogar de Querétaro, Andrés Manuel López Obrador, rechazó hacer lo mismo.

Y es que el presidente de México consideró que de hacerlo no tendría la manera de mantener a su familia.

“En mi caso yo vivo de mis ingresos, yo no soy rico, no tengo dinero, no vivo de mis rentas”, aseguró ante medios de comunicación en conferencia de prensa matutina.

“Si renuncia no tendría yo para mantener a mi familia. Me iría a trabajar”, agregó el mandatario.

Cabe mencionar que López Obrador recortó su salario a la mitad, es decir, percibirá 108 mil pesos mensuales.