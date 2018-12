Canelo al Azteca

Por César Cerón

Nueva York, NY.– Una pelea que pareciera de rutina para Saúl Álvarez, aun cuando está en juego el título Supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en poder del británico Rocky Fielding, de este lado de la frontera ha sido opacada un tanto por la opción de que sería casi un hecho que el tapatío peleará en el Estadio Azteca.

Y es que hoy, durante la conferencia de prensa de ambos pugilistas, que contenderán en el Madison Square Garden el sábado 15 de diciembre, quien se robó las miradas y la atención fue Óscar de la Hoya, el presidente y dueño de Golden Boy Promotions, pues éste aseguró que es real que Canelo se presente ante los aficionados de su país.

“Suena lindo, y ahora sí se puede hacer una realidad, con DAZN, con esta nueva plataforma digital, se puede hacer realidad.

“Lo vamos a hablar después de esta pelea, ya pasando las fiestas y todo lo vamos a hablar con el gobierno mexicano, con (Emilio) Azcárraga para que se lleve a cabo esa gran pelea”, agregó.

Mientras, Azcárraga en entrevista para su empresa, Televisa, le abrió las puertas a Álvarez para que pueda contender en el Coloso de Santa Úrsula.

“Tenemos el compromiso de hacer y transmitir los mejores eventos, así que ahorita Canelo, al ser el peleador más importante de México, y a nivel internacional, es un orgullo que existan deportistas mexicanos que pongan el nombre del país en alto.

“Obviamente, si existe un acuerdo de poder hacer una pelea, como en su momento hicimos la pelea de Julio César Chávez, sería interesante, si es el año entrante o después, no lo sé, pero nos gustaría que Canelo viniera a pelear con su afición”, aseveró.

EL MSG

Sobre esta oportunidad de pelear en la llamada Meca del Boxeo, Álvarez dijo que “para mí es una historia más en mi carrera, pelear en el Madison Square Garden es algo que he querido hace tiempo, y me siento contento de estar aquí, es un honor estar en un sitio en donde actuaron personajes como Mohamed Ali, para mí el estar aquí es grandísimo y me siento muy contento, son motivaciones para mi carrera, para salir adelante”.

RESPETUOSO

Mientras, Saúl y Rocky cumplieron con su última comparecencia ante los medios, en la que no hubo frases sonantes o candentes; sin embargo, minutos antes, en una mesa ronda con los medios, a la que pudo tener acceso Grupo Cantón, el púgil pelirrojo dijo que ahora mismo sólo piensa en su rival, al tiempo que adelantó que podría estar cambiando de categorías, si las reyertas valen la pena.

“Nuestra idea en este momento es ganar este título, si Dios nos lo permite el sábado, y regresar a las 160, y por qué no, estar subiendo y bajando de peso si hay buenas peleas ahí, no sabemos aún, pero ahora nuestra idea es bajar.

“Todos quieren pelear conmigo, y nosotros estamos para hacer las mejores peleas para la gente, y veremos para 2019, pero nosotros estamos totalmente enfocados para esta pelea”, mencionó.

Acerca de la herida que se le nota en el rostro, fue enfático y directo: “Es un rozón nada más, no es un corte, nosotros le llamamos machucón”.