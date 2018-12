Aún vive con miedo

Luego de que desafortunadamente la actriz Betty Monroe fue asaltada y secuestrada en su casa en octubre de este año, aún siente miedo al salir a la calle. En exclusiva para Grupo Cantón la estrella de televisión compartió que seguirá tomando terapias para contrarrestar sus temores, aunque agradece a Dios que sus hijos y ella gocen de salud.

“Sigo con miedo, creo que el miedo no se quita tan fácil; espero que se me vaya quitando poco a poco. Este año me dejó muchos aprendizajes de vida, de fortaleza, un año que me deja grandes cosas. Sigo con mis terapias, creo que así voy a estar por un rato, porque creo que es importante, en este diciembre es mi última terapia del año y luego ya las retomo en enero”.

A pesar de todo, la actriz se siente más relajada: “Por lo menos estoy tranquila, creo que ha sido un proceso de paso por paso, tiempo por tiempo, estoy tranquila. Doy Gracias a Dios porque cierro el año viva, con unos hijos sanos, con una familia estable; lo cierro con trabajo, inicio el próximo año con una película y eso me tiene muy emocionada”, dijo.