Seguros y sin titubeos

Ciudad de México.– En las tertulias durante la comida, en el trabajo, arriba de los distintos transportes, el tema es recurrente, incluso para los antipamboleros.

Quien no sepa o escuchó de la llamada Final Soñada, seguramente es de otro planeta, pues ahora mismo, apegados a aquel spot refresquero, todos viven y comen futbol.

Y, para darle ese plus que los gringos entienden necesitan los grandes eventos deportivos, como sucede de unos años a la fecha, la Liga MX montó el llamado Media Day, con los protagonistas de una Serie que comenzará esta noche en el Estadio Azteca, y que terminará en el mismo Coloso de Santa Úrsula, cuando se reedite un Superdomingo a la Mexicana.

Miguel Herrera y Pedro Caixinha estaban ahí, entrelazados pero igual enfrentados a partir de la herramienta más universal que existe en el mundo: un balón de soccer.

El técnico del América y el técnico de Cruz Azul se olvidaron de sus diferencias, pues igual apechugaron que son parte de toda esa parafernalia que simple y sencillamente tendría que limitarse a una fiesta, porque al final así es esto.

Para redondear la estampa, secundando al Piojo aparecieron Agustín Marchesín, Bruno Valdez, Guido Rodríguez y Diego Lainez.

En el otro frente, con La Máquina, detrás del Forcado: José de Jesús Corona, Pablo Aguilar, Milton Caraglio y Roberto Alvarado.

Se podrían apuntar como los más mediáticos, pero en plantillas tan ricas en nombres, sería descarado minimizar a los demás.

Muchas preguntas, flashazos, videos, fotografías, poses, el tema de un lado es una malaria de 21 años sin regalar la imagen campeonil liguera, acompañada de aquella Final del Clausura 2013 que perdieron en dos minutos ante las mismas Águilas, y del otro la cantaleta de siempre, esa de la obligación, “porque al ser el equipo más grande de México, si no somos Campeones, es un fracaso”, repite Marche, quien además comparte que el título se lo prometió a su profe, y piensa brindárselo después de los 180 minutos de rigor.

“Miguel (Herrera) es un tipazo, en la Semifinal pasada que perdimos con Santos, al terminar el partido me dio mucha bronca, con Tigres lo mismo, y me acuerdo que le prometí que íbamos a ser Campeones, y bueno, ojalá que esa promesa o esas palabras que le di, las pueda cumplir, porque es un técnico al que le tengo un aprecio muy grande, es un técnico que está en muchísimos detalles, y me gustaría coronarme con Miguel, porque se lo merece como persona”.

Chuy, quien ha sido parte de los constantes descalabros del celeste, ni siquiera titubea, o se la piensa, se ve muy cerca de poder levantar ese trofeo, pero además comparte que la institución cementera fue lo mejor que le pasó en la vida.

“Tomando en cuenta la plantilla que tenemos, la directiva, el cuerpo técnico, y el momento por el que estamos pasando, creo que es el momento idóneo.

“Sí (es el equipo de mi vida), estoy disfrutando bastante todos los años que he vivido aquí, buenos, malos momentos, todo, ahora ya también mis hijos son azules de corazón, y lo están disfrutando”.

Acerca del papel que tendrá que tomar como clave en pos del triunfo, el meta americanista lo tiene claro, y por supuesto ataja el reto, con todo y los sinsabores de su posición.

“Debemos de tener una gran tarde, porque estamos en el puesto más ingrato, al final del partido se lo dije a Saldívar (Alfredo), ha tenido un torneo excelente, y lamentablemente le tocó vivir eso el último partido, pero le dije que no pasa nada. Hay veces que uno puede tener un error, pero para eso está el delantero, para meter un gol y resolverlo, porque somos un equipo”.

Sin moverle tanto o imaginar grandes escenarios, el argentino es directo, lo que quiere es “ganar, ser Campeón, no quiero hacer un gol, a mí déjenme atajar, que estaré contento”, aunque para finalizar, no rehúye a la posibilidad de irse al ataque si es que el partido o la eliminatoria lo requieren, para con un remate regresarle la vida a su club