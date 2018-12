Muchos alertadores

CDMX HOY Y MAÑANA

ARTURO RÍOS RUIZ

rrrart2000@hotmail.com

SOBRAN “ALERTADORES”.- Entre otras medidas, la titular de la Función Pública, Eréndira Sandoval, dio a conocer que se implementará la figura de “Alertadores Ciudadanos” y proteger de represalias de sus superiores.

Esa figura existe desde endenantes, los periodistas somos unos buenos “Alertadores”, las denuncias que publicamos siempre les dan a vuelta y se defienden con aclaraciones, no obstante que se exhiban las pruebas.

Las notas periodísticas con fuentes reales que denuncian con pelos y señales la corrupción, casi no son tomadas en cuenta y se van contra el denunciante.

El periodismo de investigación que se ejerce en varios medios igual da a conocer asuntos importantes que sólo se quedan en el papel o en la computadora, en el caso de los medios digitales, que los hay muy buenos.

No tan lejos está la famosa Estafa Maestra que cimbró a la gestión pasada, bien detallado ese vergonzante hecho y los señalados, tan campantes. Ahí no debería haber el chocante perdón que se ha anunciado. Hay casos que no lo merecen.

En los mismos medios son muchos que dedican espacios para el lector y sobran señalamientos con nombres y hasta a dirección del denunciante aparece y que sepa sólo se logra el desahogo de quien se atreve hacer la denuncia.

Vamos, sobran actas que duermen el sueño en las propias procuradurías que no tienen seguimiento y en muchos casos sólo aceitando a los empleados del MP caminan a pasos lentos y sin resultados.

Bien, no es mala la idea, pero nada nuevo que no se haya hecho de otra manera.