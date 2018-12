El 97% de las escuelas, con problemas

CIUDAD DE MÉXICO.– La educación en México presenta graves problemas y uno de ellos es la deficiente, insuficiente e inadecuada infraestructura física educativa que vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad, así lo señala el documento Políticas para fortalecer la infraestructura escolar en México, del INEE, en el que se plantea el panorama en este sector. Y es que 97% de las escuelas de educación básica tienen carencias de infraestructura.

En el informe del INEE, se informa que 29% de las escuelas de educación básica presenta problemas estructurales y otras carencias asociadas, en tanto que 2 % muestra daño estructural. Y aunque 66 % no tiene este tipo de daño, sí presentan al menos una carencia de otro tipo.

Lo anterior refleja que 17 millones de estudiantes y 750 mil maestros asisten a escuelas con carencias. De un total de 145mil 704 escuelas de educación básica, 33 % funcionan con estructuras atípicas que no se apegan a la normatividad establecida; 45 % no están conectadas al desagüe y 20 % no están integradas a una red de agua potable.