Bárbara de Regil desmiente a Televisa

En exclusiva para GRUPO CANTÓN, Bárbara de Regil acusó a Televisa de soltar el rumor de que va a formar parte de ella y que está a punto de firmar contrato para futuros proyectos.

“No estoy con Televisa, eso es un chisme, estoy firmada con TV Azteca y la serie que voy a empezar es con Sony y Azteca, entonces es imposible que esté en Televisa. Eso me lo han de haber armado allá, no sé por qué, no sé, pero hoy no me interesa estar en Televisa, yo estoy feliz con Azteca, me encanta el ambiente de aquí, Ricardo Salinas mueve muy bien la empresa, es como una familia”, platicó.

Sobre si TV Azteca le llamó la atención por estar metida en este chisme, quien interpreta a Rosario Tijeras dijo: “No me pueden llamar la atención porque saben que en enero empiezo serie, sería ridículo. Voy a estar ocupada de enero a junio. Estoy muy contenta, yo soy fiel con quien estoy; yo soy fiel a Fer, a lo que hago, a lo que digo y soy fiel a Azteca, los medios lo saben”, comentó.

De igual forma, aclaró que nunca hizo telenovelas en Televisa: “Nunca estuve en Televisa, nunca hice nada allá, solo tomé clases de vocalización en el CEA porque se me trababa la lengua, pero solo estuve un mes. Luego hice un reality de que vas empezando, en Telehit, luego ya me brinqué. Pero nunca estuve haciendo algo importante en Televisa”, finalizó.