Ya presume desminución de los delitos

De acuerdo con los informes que ha recibido, durante la primera semana de su gobierno disminuyeron los delitos denunciados y homicidios, respecto de la última semana del periodo de Enrique Peña, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tengo una cifra preliminar, muy relativa, porque todavía no se tiene un sistema de información… Hay una disminución en delitos que se denuncian, en donde no hay cifra negra”, dijo Andrés Manuel en conferencia.

Obrador se resiste a visitar Puebla

El Presidente López Obrador anunció que por el momento no está en sus planes hacer una visita oficial a Puebla, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificara el triunfo de la panista Martha Erika Alonso, como gobernadora de la entidad.

“Para que no se vaya a malinterpretar, no voy a ir en estos días a Puebla por la situación que prevalece. No sería prudente. Además, yo estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable, el que públicamente me acompañe o yo la acompañe o que yo vaya solo”, dijo AMLO, quien añadió que sostendrá una relación institucional con la esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, coordinador de los senadores del PAN. Durante su Gira del Agradecimiento, el hoy presidente Andrés Manuel visitó 30 entidades de la República, y dejó pendientes Veracruz y Puebla. El primero, por sus diferencias con el exgobernador, y el segundo, porque estaba en disputa la elección.