Magistrados y ministros

CDMX, HOY Y MAÑANA

Por ARTURO RÍOS RUIZ / www.jrrrart2000@hotmail.com

NEPOTISMO MALDITO.- No se midió Antonio de Paz García, subsecretario de Capital Humano saliente del Gobierno de la Ciudad, pues parafraseando al nombre del área a su cargo ¡capitalizó 58 plazas para puro familiar! ese es nepotismo, no fregaderas, se despachó en grande y no sabemos si es desvergüenza o cinismo. Las dos cosas.

¿A poco habrá perdón para abusivos de ese tamaño? Aquí no cabe, porque sería impunidad para un tipo sin escrúpulos, incluso cuando creó plazas jugosas en muchos de los casos de esos parientes, en lo que hay maquinación mental para trastocar las reglas.

Otro caso es el del magistrado Francisco Arcovedo, en Campeche como titular del Primer Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, que tiene 14 familiares cercanos y compadres en la nómina, como si fuera dueño de un changarro.

Nótese, entre esos 14 parientes está su exesposa, tres hijos, tres sobrinos, dos yernos y un compadre, éste sí se voló la barda y dejó pálidos a muchos, hasta Nepote debe envidiarlo y se ha de sentir mal haber sido superado. Esto pasa en todo el país, nomás asómense a las alcaldías de los 2 mil 500 municipios y se comprobará que toda la familia está en los ayuntamientos, donde no pasa nada y en los pueblos los electores ya hasta se acostumbraron.

LA PELEA.- Los ministros de la Corte no se dejan, están de acuerdo con la austeridad, promesa de campaña, además de urgente, están dispuestos a aplicarla, en sus gastos de administración, pero sin que se les toquen sus casi 600 mil mensuales. Ahí sí les dolió y hasta se escudan en la división constitucional de poderes y desafían al Presidente de la República, resintieron la presión del respetable, todos estamos de acuerdo en que se ajusten, pero con la actitud que asumen, demuestran que la mística de servicio no les asiste, es el billete el que les preocupa.

Anuncian que le entrarán a las redes sociales para ampliar su defensa que mediáticamente los critica y les exige bajen su salario.