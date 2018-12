La Bruja Zulema y Mhoni Vidente en guerra

Harta de que Mhoni Vidente le robe sus predicciones, la Bruja Zulema monta en cólera y le advierte que no se meta con ella porque la puede destrozar, porque ella es hija de Satanás. En exclusiva para Grupo Cantón, dijo:

“Me gusta el escándalo, me gusta ser directa, yo no tengo pelos en la lengua y soy neta y verdadera, por eso odio que alguien se cuelgue de lo mío. Yo llevo una trayectoria de años en trabajos y cada cosa que yo digo, Mhoni Vidente absorbe mi predicción. Quiero decir públicamente que este señor, Rafael Hernández, que se hace llamar Mhoni Vidente, es originario de Monterrey, así como es falso su nombre, que según es mujer y que es cubano, Para mí son tan falsas su identidad como sus predicciones”.

Continuó: “De bruja nada más tiene la jeta, pero yo quiero decirle que no se meta con la Bruja Zulema porque yo no me hago creer santa, que estoy al lado de una religión cristiana o católica; y hablando de esto que es tan sagrado, no me gusta que se cuelgue de cosas espirituales; habla tonterías, que la violaron, que se fue a revolcar con Juan de las Pitas… o hablas de que eres muy santa o de que estás metida en la prostitución”, comentó.

Colérica, La Bruja le mandó un mensaje a Mhoni: “Señor Rafael, le pido de favor que con La Bruja Zulema no se meta, porque yo soy hija de Satanás; yo no hablo que soy hija del rayo, esta dizque mujer ni siquiera es mujer, porque ni siquiera se ha hecho la jarocha. Cuídate hijo y con La Bruja Zulema no te metas”, le advirtió.