¿Dictador para bien, no para mal?

No quiero vivir en una sociedad ignorante que legitime a cualquier individuo para actuar de forma abusiva, ya sea de derecha o de izquierda, no quiero decir que soy un anarco humanista, pero creo, como acto de fe, que todos pueden convivir benéficamente sin dividir tanto las opiniones y tampoco unificándolas para ejercer el control desde los poderes de la unión. Los poderes de la unión… vaya concepto ¿qué unen? ¿Al estado? ¿Qué es el poder? Según el filósofo e historiador de las ideas, Michael Foucault, el poder no se tiene, se ejerce.

Observo como el presidente da sus conferencias matutinas dando datos imprecisos y las personas reaccionando por todos los medios a favor de su discurso, “si tiene que ser dictador para bien, hágalo”, comentaban en redes sociales cuando el presidente decía que los altos funcionarios públicos en el poder judicial ganan hasta 600 mil pesos mensuales, dato incorrecto, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el año pasado, como lo reviró la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es el momento para reflexionar entre líneas lo que pasa con el poder judicial y el nuevo gobierno ejecutivo y claro, el poder legislativo con la mayoría que representa Morena en el congreso general. “Un supuesto dos contra uno”.

“Nosotros decidimos de conformidad con la ley promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos porque son salarios exagerados, son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y de manera particular en el poder judicial, llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales”, refirió en su conferencia de ayer el presidente López Obrador.

Tiene razón en que son ofensivos los salarios de los integrantes actuales del poder judicial que no acata los decretos del presidente lanzando una lluvia de amparos, sin embargo, el mandatario en su discurso también expresó que los altos funcionarios son los mejores pagados en el mundo.

Un dato relevante, tan solo dentro de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluidos México, nuestro país es el que ocupa el segundo lugar en altos funcionarios pertenecientes a la “burocracia dorada”, superado únicamente por Colombia.

En nuestro país, ¿Se respeta la autonomía de los distintos órganos de gobierno, se actúa conforme a estado de derecho? ¿Quién en “la cuarta transformación” hará respetar la constitución? Los ciudadanos, sería mi respuesta si estuviera desarrollada la crítica necesaria como para llevarlo a cabo.

Quiero vivir en una sociedad que tenga garantizado el derecho a la información, no a la desinformación. Que se encamine a establecer una Sociedad de la Información y del Conocimiento (SIC), que, sobre todo, tenga garantizada la nutrición necesaria para poder desarrollar sus capacidades cognitivas e inteligir la realidad para contribuir al colectivo, que sea capaz de criticar, de disentir, y de proponer al mismo tiempo. El nuevo régimen es más sensato que el anterior, sin embargo, como observadores, es necesario resaltar algunas ligeras equivocaciones, y, sobre todo, las que más repercutan en el devenir de nuestra cotidianidad.

Posdata: Abusivos funcionarios que no quieren entender.