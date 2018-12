Ángela Aguilar al tú por tú con ‘Luismi’ y Cuevas

A pesar de que este año J Balvin y Bad Bunny, los reyes del reguetón urbano, podrían ganar el Grammy al competir en el rubro Grabación del Año, por la canción I Like it, la mexicana Ángela Aguilar también está compitiendo para dejar muy en alto el nombre de México, pues con tan solo 15 años de edad, la hija de Pepe Aguilar ha sido nominada en la categoría Mejor álbum de música regional mexicana, misma categoría en la que está nominado Luis Miguel.

“Es un orgullo que mi hija esté despegando tan rápido en su carrera, en lo que está haciendo, el gusto por la música lo trae de familia; toda la familia está orgullosa de que Ángela esté nominada”, dijo Pepe en entrevista.

Por su parte, la joven cantante aseguró que todavía no puede creer que esté nominada al Grammy: “Está padre que me hayan nominado porque estoy muy chiquita, soy mujer, esto es muy especial pero personalmente no me la creo. Este disco es un homenaje a México, a todas las grandes mujeres que cantaron la música mexicana, así que tengo canciones de Lucha Villa, Lola Beltrán, Rocío Dúrcal, Flor Silvestre… La verdad me gusta mucho que México se esté poniendo de moda otra vez”, reveló.