Tras bienes de Eduardo Yáñez

Francisco Fuentes y sus representantes legales (The Lovel Firm. P.C.) solicitaron al tribunal Superior de Los Ángeles, California, investigar bienes y riqueza económica del actor Eduardo Yáñez, quien golpeó a Fuentes el año pasado en una alfombra roja en L.A., dado que el 23 de abril del año entrante Eduardo será llevado a juicio por el agredido, con el objetivo de ser indemnizado tras la agresión, que para las leyes americanas merece una pena.

El exreportero de la cadena Univisión no solo desea obtener un pago económico por la agresión física que recibió por parte del actor mexicano, también quiere dejar precedente para que la libertad de prensa se respete y los reporteros puedan cumplir con su deber de preguntar sin miedo a ser violentados en sus derechos por ejercer el periodismo.

Eduardo Yáñez recientemente argumentó que el reportero le hizo preguntas que él pidió que no le hicieran ese día, y sintió una falta de respeto el que Francisco no acatara la petición que hizo antes de caminar en la alfombra roja, por lo que sin control de emociones tomó la decisión de reaccionar, lo que ocasionó que golpeara a Fuentes, por lo que durante este año Yáñez decidió disculparse, mas no arrepentirse del hecho, acción que lo llevará a juicio en 2019.