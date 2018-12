Todo listo en la Basílica para festejar a la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México.- La Basílica de Guadalupe está lista para recibir a más de siete millones de visitantes que conmemorarán casi cinco siglos de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero en esta capital.

Hace 487 años, en 1531, de acuerdo con la tradición de la iglesia católica, un 12 de diciembre se le apareció a Juan Diego, un indígena que pasaba por ese lugar para ir al centro de la ciudad, una bella mujer morena, que dijo ser la Virgen María, quien le pidió que fuera con el obispo para que le erigieran un templo en dicho cerro y se le llamara Guadalupe.

Después de varias pruebas y milagros que le hizo la virgen, como curar a su tío Juan Bernardino, Juan Diego llevó a monseñor Zumárraga la prueba de la aparición; en su tilma, en la que llevaba rosas de castilla, apareció la imagen que ahora se venera en la Basílica.

Cada año se establece un dozavario (doce días de diversos actos) para festejar el milagro de la Virgen de Guadalupe y la Villa, nombre con el que también se conoce este santuario, ha recibido de siete a ocho millones de visitantes diarios, aunque entre mañana martes y el miércoles 12 de diciembre se podría incrementar el número de feligreses e incluso turistas y otros visitantes.

La zona se viste de fiesta y de alegoría con la afluencia de la gente que va de visita a la Basílica o que quiere dar gracias por el milagro recibido de la virgen o sólo por curiosidad, como lo hacen muchos turistas y peregrinaciones.

De acuerdo con el programa, a las 18:00 horas de este martes 11 de diciembre inicia la Noche Guadalupana con “Alabanzas a la madre de Dios”, Rosario y Coloquio Guadalupano. Tres horas más tarde se realizará un homenaje a la Virgen, en el que participan grupos juveniles, Pastoral Vocacional de las diócesis, parroquias de México y América.

El 12 de diciembre, a las 00:00 horas se ofrecen las Mañanitas y Misa a Santa María de Guadalupe; a las 2:00 horas hay una misa y Rosario, concheros y trabajadores de la construcción.

A las 5:00 horas se realiza una misa, a las 7:00 horas una más para integrantes de la Vida Consagrada; a las 10:00 horas, Laudes Solemne, que preside el vicerrector de la Basílica, canónigo Gustavo Watson.

A las 12:00 horas, se llevará a cabo una solemne concelebración y bendición de las rosas, que preside el arzobispo de México, cardenal Carlos Aguiar Retes. Por la tarde, a las 17:00 horas, se efectuará el Rosario Solemne y dos horas más tarde, el Rosario “Del Amor Guadalupano”, en el Atrio de la Basílica.

Para estos festejos, miles de personas llegan de todas partes de la República Mexicana, de las 16 alcaldías de la Ciudad de México e, incluso, de otras partes del mundo.

Para resguardar la seguridad se instala un operativo que inició hace unos días y que concluirá en la tarde del 12 de diciembre. Las medidas de seguridad son implementadas por la alcaldía y la Basílica de Guadalupe junto con la Policía Federal, que aumenta la presencia de efectivos y se encarga de establecer el operativo interno y de protección civil.

Se cuenta con grupos de apoyo, como Cruz Roja, Rotarios, Guardias México y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), entre otros grupos de laicos, que voluntariamente ayudan a orientar a la gente y a preservar el orden en el recinto religioso.

También se monta un operativo de salubridad y atención de emergencias por parte de las autoridades de salud, para atender a las personas que asisten a este lugar y presentan algún problema, sobre todo a los adultos mayores.

La principal recomendación es que cuiden a los niños, no los suelten; que procuren no llevar carriolas o carritos para transportar a los infantes, ya que interfieren con la movilidad de la gente y en el caso de los adultos mayores, que procuren no ir solos, sino acompañados de algún familiar para que los apoyen.