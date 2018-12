Quiere hundir a su exmarido

Luego de cuatro meses de que el juez le otorgó el divorcio al actor Alejandro Tomassi, el artista compartió en exclusiva para Grupo Cantón que quiere que su expareja, Óscar Ruiz, pague por todo el daño físico, material y moral que le hizo, por lo cual tiene planeado llegar hasta las últimas consecuencias.

“Estoy separado desde hace como cuatro meses aproximadamente, las cosas siguen su paso normal, quiero que se vaya esto de la demanda hasta las últimas consecuencias y que las cosas se aclaren y que la verdad salga tal cual. Van a venir juicios incidentales, esto vendrá después; viene la cuestión penal, la cuestión civil, las cosas no quiero que se queden así como de que a ver qué pasó, o sea, hubo muchas mentiras de la otra parte, hubo mucho involucramiento de los medios y yo nunca había dado pie de que se hablara de mi vida y entonces no es justo que una persona a la que se le dio todo, a su familia a la que se le dio tanto, te quieran destruir de esa manera. No estoy dispuesto a dejarlo así”, advirtió

Continuó el actor: “Mis abogados y los peritos van a decidir cuál es la indemnización, pero sí hubo daño físico, material y un daño moral que se irá por la vía civil. Mi ojo sigue mal, todo está declarado en los documentos. Que se entienda de esa manera: son tres cosas completamente diferentes. Si el juez decidió que sí se daba el divorcio es porque él sabía que si habían cosas que estaban totalmente a mi favor, porque yo fui el que lo solicitó”, dijo.