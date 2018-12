Quería que le quitaran el sarro de a grapa

Ostentando que tiene miles de seguidores en redes sociales y presumiendo que participaría en una mesa de debate en el programa Hoy (hecho que le daría “mucha exposición”, según sus propias palabras), Jas Devael quiso pagarle, con historias en Instagram, a reconocido odontólogo la remoción de sarro y un blanqueamiento dental. Sí, él, que lo único que tiene en su currículum es haber tenido coito -a cambio de dinero- con Juan Gabriel, ¡quería pagar con posteos -como si fuese influencer– la cuenta de la clínica dental! Jajajajaja. Ahora resulta que un chichifo de cuarta va por la vida vendiéndose como influencer.

¡¡PAGA DESVERGONZADA!!

Quedó de pagar lo correspondiente al estilismo a la siguiente semana de Las Lunas y Premios GQ, ¡pero es la fecha que no lo hace! Sí, la actriz Gabriela Roma (participó En Tierras Salvajes) solicitó los servicios de un profesional para que le consiguiera dos cambios de vestuario, maquillaje y peinado para los eventos antes mencionados, pero este (el prestador de servicios) no ha recibido su pago. Ella, repito, juró pagar la segunda semana de noviembre, ¡pero eso no ha ocurrido! De hecho se le esconde y esconde al deudor, no le contesta las llamadas y hasta de WhatsApp ya lo bloqueó. Además devolvió los dos vestidos, ¡mugrientos y 17 días tarde! La deuda es de 10 mil pesos. ¡¡Paga bribona!!

MÁS VALE TARDE QUE NUNCA

Apenas la semana pasada Televisa grabó sus promocionales navideños. La desorganización al interior de la televisora (entiéndase que la toma de decisiones ha pasado en los recientes tiempos de una persona a otra y a otra y a otra y a otra) demoró la realización de esos comerciales. Se grabaron en una casa, no en Televisa. Participaron -entre otros- doña Diana Bracho, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Julián Gil, Daniel Arenas, Gabriel Soto, Alexis Ayala, Itatí Cantoral y Arath de la Torre (en su personificación de Pancho López).

HERROREZ

¡La volvió a cagar! Sí, el reportero Gabriel Cuevas Chi, ¡otra vez!, se equivocó en Fórmula Espectacular (el programa radiofónico cuya titular es Flor Rubio) al confundir a Cecilia Suárez con Stephanie Salas (nieta de Silvia Pinal). Por fortuna la crítica de televisión María Bárbara Martínez lo sacó de su apendejamiento.

¡Por hoy BASTA! Nos leemos el lunes venidero.

Postdata. ¡¡Felicitaciones a don Jesús Gallegos por su cumpleaños!!