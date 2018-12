Mauricio Mancera: “No calzo grande, pero tampoco soy japonés”

¿Cuánto mides y cuánto pesas?-, le pregunté a Mauricio Mancera conductor de Hoy.

Mido 1.63m y peso 55 kilogramos.

Y ¿calzas chico o grande?

¡Ay, Shanik!, mira, soy cumplidor; no soy de esquíes, pero tampoco soy japonés.

¿Eres sexy en la intimidad? ¿Eres de los que te pones tanguita?

No, yo soy chapado a la antigua, ahí me sale lo provinciano; le echo ganitas pero normalón. Me gusta que la mujer tenga la iniciativa y si sale con lencería, bienvenida.

¿Te importa salir con una mujer que ya ha tenido a muchos novios antes?

Cómo dice Arjona: “Si otros han sido tu escuela, yo seré tu graduación”. Yo nunca pregunto del pasado, no me hago nubes mentales, no me mal viajo; si tienen un pasado popular o un pasado más discretón, yo nunca pregunto. A mí lo que me importa es cómo son conmigo en ese momento. No soy celoso, no pregunto ni quién fue tu exnovio, no me interesa.

Y ¿si te preguntan de tu pasado?

Digo, tampoco doy detalles, no se me hace sano estar preguntando del pasado de tu pareja, porque es muy fácil que te empieces a mal viajar. Si me quieren contar de sus ex, les digo: “Para eso tienes una mejor amiga, cuéntaselo o inviértele $500 a la terapia y ve con el psicólogo y desahógate; a mí cúentame tus problemas de chamba, con tus papás u otra cosa, pero no de tus ex novios”.

¿Tienes novia?

Ahorita no, pero me gusta todo tipo de mujeresy me llaman la atención las mujeres de 40, aunque nunca he tenido una relación con una persona de esa edad, pero se me hacen muy interesantes. Una mujer de esa edad ha vivido mucho más que uno y son más exigentes pero también quieren vivir la vida y me imagino que tienen toda la experiencia en la cama; eso también me atrae, de esas que se quieran tirar del ropero, a ver qué aprendemos, aunque no creo que yo pueda cachar mucho, la verdad, porque yo estoy chaparrito.

¿Tú no quieres algo formal?

Ahorita sí quiero algo formal, hace falta para que no te tengas que estar arrimando a planes de amigos todo el tiempo.

¿No tienes novia pero, tú tienes relaciones?

Sí, siempre hace falta el apapacho y un domingo quedarnos a ver la películas y para eso siempre encuentra uno; siempre hay alguien igual de solitario como uno. Vas al bar, vas de antro o vas a una fiesta y te presentan a la chava. Siempre hay algo y siento que ahorita el mundo es cada vez más complejo y cada vez estamos más ocupados todos, entonces muchas veces ni ellas quieren algo formal-, concluyó Mauricio Mancera, quien conduce con mucha gracia.