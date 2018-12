Los trabajadores de la CDMX, comprometidas con la doctora Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La hermandad se consolidó entre los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), con la misa anual realizada en el deportivo 18 de marzo.

El Maestro Juan Ayala Rivero, dijo que este acto de reflexión sirvió para consolidar la unidad, solidaridad y unión entre los 184 mil trabajadores al servicio de la Ciudad.

La misa fue oficiada por monseñor Diego Monroy, quien auguró larga vida al SUTGCDMX, por la unidad, solidaridad y trabajo honesto que realizan desde las 42 áreas en igual número de secciones los trabajadores afiliados a esta noble organización sindical.

El Maestro Juan Ayala Rivero, recordó que esa mística la siguen los 184 mil afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que “los emisarios del pasado”, dijo, no deben de sembrar la discordia entre la base trabajadora, atentando contra su unidad, “mejor que se sumen, porque vienen tiempos difíciles”, los conminó.

Esa verdad a veces incomoda, agregó, pero la unión es un acto de reflexión, es realmente lo que reflejan los 184 mil trabajadores que se parten el alma y saben qué hacer en sus respectivas áreas, “la hermandad de los compañeros secretarios en torno a una organización que es la nuestra y que estamos trabajando para darle respuesta a los 184 mil trabajadores y sus familias”.

Agregó que el compromiso de todos los trabajadores al servicio de la Ciudad es trabajar cotidianamente, es decir, hacer el esfuerzo para que la metrópoli siga siendo mejor cada año y a la vez que los trabajadores y sus familias reciban más beneficios, que permitan que cuando se jubilen se retiren con dignidad a vivir la última etapa de su vida, donde se necesita más el dinero para la compra de medicamentos, alimentos y hasta para pañales.

Durante el gran día para el SUTGCDMX y sus 42 secciones, el Maestro Juan Ayala Rivero, explicó cómo al unísono trabajaron todos.

“Ayer tuvimos 12 eventos casi al mismo tiempo, donde varios compañeros secretarios seccionales nos representaron. Por lo menos tuvimos 12 eventos y no pude estar en todos. Entonces los emisarios del pasado buscarán cualquier pretexto, buscarán cualquier momento para decirle a gente que estamos divididos. Qué lástima y qué lástima por ellos, porque su deber como trabajadores, como exdirigentes debería ser unificar, unir a los trabajadores en torno a una organización, que les dio y les dio a manos llenas. Que no supieron corresponder para servir a los trabajadores y no servirse de los trabajadores es otra cosa y los hechos así lo demuestran”.

A los 170 mil trabajadores, agregó, no se les olvida que muchos exdirigentes que estuvieron al frente del SUTGCDMX o de algunas secciones no supieron defender sus derechos, “entonces a esos emisarios, ese es el mensaje y hoy les convoco a ellos y a todos, a estar unidos porque lo que viene no va a ser sencillo si queremos que al país le vaya bien. Por eso los convoco como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a trabajar unidos por México, por la Ciudad de México y por las comunidades en las cuales nos desarrollamos, a eso los convoco”.

Recordó que hasta en las mejores familias existen diferencias y el SUTGCDMX no es la excepción, pero éstas, puntualizó, deberán dirimirse dentro y no fuera de casa, “la ropa sucia se lava en casa, ellos lavan fuera porque es la única forma que conocen”.