López Obrador anuncia mecanismo de evaluación de seguimiento al presupuesto

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se establecerá una mecánica de evaluación trimestral para hacer un seguimiento del presupuesto y evitar que se presente un subejercicio del mismo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que “suele pasar cuando hay un mal gobierno que existen subejercicios, es decir, no se ejerce el presupuesto como debe ser o no llega a tiempo; se acumula al final del año y empiezan a comprar y a gastar de manera desordenada y cuesta mucho el que actúen de esa manera, porque malgastan”.

Señaló que se terminará con nóminas secretas, y se transparentará el gasto del gobierno para que todos los ciudadanos puedan acceder a la información, además de que se darán a conocer los bienes de todos los funcionarios públicos y también serán transparentados.

Indicó que se presentará el presupuesto a la Cámara de Diputados esta semana y agregó que se están recibiendo las propuestas de los otros poderes y de organismos autónomos: “De acuerdo con la ley, nosotros no podemos modificar el presupuesto que envían los poderes Legislativo y Judicial”, y detalló que la Cámara de Diputados es la que autoriza el gasto para 2019.

“Nosotros vamos a cumplir entregando toda la información, los lineamientos generales para la Ley de Ingresos, cómo vamos a obtener los recursos para financiar el gasto, por eso es importante la aprobación de la Ley de Ingresos, y también el presupuesto para el año próximo; nosotros decidimos de conformidad con la ley promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios exagerados”.

Afirmó que son ofensivos los altos salarios en funcionarios públicos y de manera particular, en el Poder Judicial que, agregó, son de los mejor pagados en el mundo, entonces, algunos integrantes del Poder Judicial se inconformaron “y acuden a recursos legales, amparos, están en su derecho y nosotros vamos a respetar las decisiones que tomen jueces, magistrados, ministros, porque queremos que haya un Estado de derecho”.

Se actuará con apego a la legalidad, “que haya Estado de derecho, no vamos a entrar en enjuagues, en negociaciones vergonzosas; no vamos a comprar conciencias, voluntades, vamos a actuar con legalidad, con honestidad, con transparencia y respetando la ley”, subrayó.

Precisó que solicitarán las compras de medicamentos en el primer semestre del año próximo y no habrá corrupción, lo cual es un problema grave, “eso se termina por completo”, y adelantó que el próximo viernes dará a conocer el plan de salud en Mérida, Yucatán.

Sobre la decisión del tribunal electoral en la elección en Puebla, enfatizó que será respetuoso, aunque destacó su inconformidad ante esa decisión.

El presidente López Obrador explicó que “basta de los formalismos hipócritas”, puesto que como ciudadano puede decir su opinión: “Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática. Lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas”.

Ofreció que tendrá una relación institucional con la gobernadora electa, Martha Erika Alonso, y explicó que para que no se vaya a malinterpretar, “no voy a ir en estos días a Puebla por la situación que prevalece, no sería prudente, además, yo estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable…, vamos a esperar”.

Anunció que invitaría al excandidato Miguel Barbosa a participar en la administración y dependerá de lo que él decida.

Dijo que está pendiente que se aprueba la reforma a la Constitución para efectuar consultas y determinar si se abren expedientes en contra de los expresidentes de la República y contra el sector privado que participaron en el periodo neoliberal y causaron esta crisis de México, será la gente la que decida.

“O como lo planteo con toda claridad, se pone un punto final y comenzamos de una etapa nueva que no significa detener los procesos iniciados, significa que el presidente de la República no promueva estos juicios en contra de las altas autoridades, porque también ya basta de chivos expiatorios, si vamos a entrar a estos procesos, vamos a actuar desde arriba, al final, esto lo va a decidir la gente”.

López Obrador expuso que de manera preliminar se tiene una cifra que muestra que en la primera semana de gobierno “se registró una disminución en delitos que se denuncian, en donde no hay cifra negra, sobre todo en el caso de homicidios” con respecto a la última semana del pasado gobierno federal.

Comentó que nunca van a estar echando las campanas al vuelo, “no vamos a actuar de manera triunfalista”, se trabajará de manera permanente para garantizar la paz y la seguridad en el país, además de que se atienden los casos de feminicidios y se actuará en la protección a las mujeres, señaló.

Dio a conocer que esta mañana asistió a la reunión con el gabinete de seguridad la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y también se abordó el programa de atención a peregrinos para el próximo 12 de diciembre, así como la protección a paisanos que llegan al país en estas fechas.

Se busca evitar que los paisanos tengan contratiempos mediante un programa que se dará a conocer mañana y en el que participarán la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación, entre otras instancias.

También explicó que se informará sobre el avance que se tiene en el programa “para que de una manera ordenada se logre la libertad de los presos políticos, de conciencia, que estén en la cárcel de manera injusta”.

El mandatario agregó que se trabaja ya en los planes de protección civil, por lo que las áreas del gobierno federal dedicadas a este tema tienen representación en las reuniones que se realizan por la mañana con el gabinete de seguridad.

Vía: NOTIMEX