La serie ‘El último dragón’, gran apuesta de Televisa

La televisora de San Ángel le están apostado a su máxima producción del 2019, se trata de El último dragón, un proyecto millonario que estará protagonizado por Sebastián Rulli y la guapa Renata Notni. En exclusiva para GRUPO CANTÓN, el actor Alex Durán contó los detalles.

“La historia va a manejar toda esta ideología en donde choca la cultura occidental con la oriental, por eso mi personaje llega a México y se enamora de una chica con cultura diferente. Es una idea original. Es una fuerte apuesta para Televisa… Viene con este proyecto de El último Dragón, es desde hace dos años la apuesta máxima de la empresa”, platicó.

Continuó: “Televisa trae todo este rollo de renovarse, de hacer súper series, y sí, El último dragón, es la gran apuesta que trae Televisa para este 2019, está contenta, lo mejor es que están apostando a talentos nuevos y de esos que están rondando por todos lados”, manifestó.

La serie se centra en el heredero de una familia de narcotraficantes que busca el bien

Alex dio detalles de su personaje: “Voy a interpretar a un japonés que se llama Ishiro Tanaka, va a tener un trabajo de caracterización bien padre, me van a jalar los ojos, me están dando clases de aikido, porque este hombre es un samurai, me van a tatuar el cuerpo. Es un reto para mí”, explicó Alex.