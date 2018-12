Horóscopos semanales, del 10 al 16 de diciembre

Ahora que hay Luna nueva en Capricornio atrae la fortuna y el dinero consigue una herradura.

ARIES

Enfrenta tus miedos y ponte nuevos retos, que la rutina acompañada de desidia no te estanquen. Tienes la razón así que lucha por que tus ideas y consejos se lleven al pie de la letra. El amor no se debe sufrir.

TAURO

Haz las cosas bien, en especial al iniciar nuevas relaciones, cuando no llevas el control de tus emociones y acciones provocas que se te escapen de las manos. No persigas negocios sin pies ni cabeza.

GÉMINIS

Procura que tu ánimo mejore a lo largo del día, no caigas en provocaciones ni en juegos de palabras que puedan afectarte. No pongas barreras en el aspecto sentimental o no podrás mejorar o activar tu vida.

CÁNCER

Ser fuerte es algo indispensable en tu vida, procura trabajar duro para cumplir tus metas y deja de pensar de manera negativa. Sueños nuevos y buenos momentos en tu vida se acercan. Aléjate de los problemas de otros.

LEO

Trata de cuidar tus gastos, evita los excesos en compras que no te hacen realmente falta. Ten cuidado en trabajo o escuela con personas problemáticas y que te quieren meter en chismes. El amor no puede ser perfecto, la tolerancia debe estar presente en tu vida.

VIRGO

Hay cosas positivas a tu alrededor, no te niegues a creer que el presente y futuro puede cambiar para mejorar, ten fe en ti y en que la vida te recompensará cuando te esfuerces más. No te dejes llevar por ideas inciertas en el aspecto sentimental ni celos infundados.

LIBRA

Tus sueños y planes podrían empezar a hacerse realidad, ten un poco mas de paciencia y verás que todo comienza a tomar la forma deseada. Si necesitas permisos o préstamos te serán dados.

ESCORPIO

No puedes tener todo lo que quieres porque siempre que obtienes algo quieres más o cambias de opinión y terminas por aburrirte. Analiza bien lo que quieres y necesitas y dale prioridad a lo que en verdad es importante para tu crecimiento personal.

SAGITARIO

En algunos momentos te cuesta escuchar consejos y puntos de vista de los demás y terminas cegándote en ideas y creencias falsas. Pon atención en tu vida amorosa, no descuides lo que te da estabilidad. Si no tienes pareja, buen momento para conocer personas agradables.

CAPRICORNIO

Cuida tu imagen ante los demás, mantén humildad e inteligencia en cualquier sitio al que asistas. Momentos agradables en tu vida laboral y económica, podrían llegar ganancias extras o cambios. Etapa de relaciones buenas en el aspecto sentimental.

ACUARIO

No te quedes atorado en el pasado, debes vivir el presente y dejar que las cosas den cambios positivos sin presionar demasiado. No critiques a los demás, ocúpate de tus actividades y deja que hagan las suyas.

PISCIS