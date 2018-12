En los Critics’ Choice Awards Cuarón y Roma se llevan 8 nominaciones

Harry Plus

The Favourite lidera las menciones con 14 categorías en las que compite en el segmento de cine, mientras que The Americans, Escape at Dannemora y The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story son los favoritos en televisión con cinco nominaciones cada uno.

Como cada año, más de 300 críticos norteamericanos se congregan para reconocer a lo mejor del cine y la televisión, y es por eso que hoy se anunciaron los nominados para la edición 24 de los Critics’ Choice Awards, ceremonia que es considerada como la aproximación más exacta de lo que ocurrirá en la futura entrega de los Premios Oscar.

Entre las películas destacadas para este año, The Favourite alcanzó las 14 nominaciones, incluidas Mejor película, Mejor actriz y Mejor actriz en comedia (Olivia Colman), Mejor actriz de reparto (Rachel Weisz) y Mejor director (Yorgos lanthimos). Tras esta cinta se ubican Black Phanter con 12 nominaciones, First Man con 10, El regreso de Mary Poppins con 9, mismas que Nace una estrella, de Lady Gaga, y Vice, con Amy Adams; Roma de Alfonso Cuarón se llevó 8 y Green Book 7.

Entre otras postulaciones destacadas resaltan las cuatro nominaciones de Alfonso Cuarón, por su trabajo en Roma, que incluye el apetecido rubro de Mejor director. Bradley Cooper, en tanto, irá a la competencia como Mejor actor y Mejor director junto a la favorita Nace una estrella.

En las categorías de televisión, las principales beneficiadas con sus postulaciones a los Critics’ Choice Awards son The Americans, Escape at Dannemora y The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, las que estarán en carrera por cinco galardones cada una. Algunos actores fueron nominados por varios de sus trabajos para la TV y cine, como son los casos de Julia Garner, en carrera por Dirty Johny y Ozark, y Amy Adams, que resalta por sus trabajos en Vice y Sharp Objects.

La ceremonia se transmitirá el domingo 13 de enero en TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original) a las 18:00 horas