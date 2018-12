El rostro del bádminton nacional

Ciudad de México.– Después de una salida controversial en el Exatlón, donde fue eliminado por Patricio Araujo, que requirió más vidas de las habituales para dejarlo fuera en el duelo por la eliminación, Lino Muñoz da la vuelta a la hoja y busca retomar su carrera dentro del bádminton.

El atleta tenía una meta al participar en este reality show y, aunque fue poco el tiempo, asegura que la pudo cumplir.

“Casi todos los atletas que entran al Exatlón, que no son futbolistas o luchadores, lo hacemos con el sueño de que nuestro deporte sea más conocido, que nuestra imagen que se representa a través de un deporte, porque en sí, nosotros representamos a México, pero nos especializamos en algo, vemos en el Exatlón una catapulta para que vean lo que has hecho.

“Me hubiera gustado mucho más ser reconocido como deportista, que por haber estado en el Exatlón, y haber tenido esa batalla épica con el Pato (Araujo); sin embargo, las cosas son así, y que bueno que la gente ya sabe que hay un representante del Bádminton, que existe, que se juega de esta manera, que no es un deporte de día de campo, que es un deporte olímpico”, expresa Lino en entrevista para Grupo Cantón, quien desea masificar la práctica de su disciplina en nuestro país.

RESPONSABILIDAD

“Definitivamente soy un referente de mi deporte, y no lo digo con ningún afán de presumir, es una linda responsabilidad que me ha tocado, que no me la han regalado, sino que me la he ganado con resultados, igual tengo compañeros que son muy capaces de clasificar a Juegos Olímpicos, la vez pasada fui yo, pero espero ahora vaya un hombre y una mujer.

“Claro, me gustaría ir, pero si no me toca estaré contento porque estaremos sumando cosas, espero que después de que me retire haya alguien más que levante la mano y digan aquí viene nuestro próximo representante del bádminton y que venga mejor”, refiere el nacido en la Ciudad de México, quien a su vez enumera a sus compañeros, en quienes confía para el ciclo olímpico que está en marcha.

“Mi pareja de dobles, Job Castillo, que acaba de ganar un torneo la semana antepasada en República Dominicana; Sabrina Solís, medallista centroamericana, igual ganó un torneo en República Dominicana; Damara Gaytán, Cinthya González, Marian Ugalde, Arturo Hernández y Ramón Garrido, todos han aportado algo e igual son dignos representes de México”.

SUEÑO

Hablando de la justa veraniega, es el propio Muñoz quien se alista para Tokio 2020, pues ya se prepara, aunque el primer paso son los Juegos Panamericanos del próximo año.

“Ir a los Juegos en Tokio ya no es el mismo panorama, hay otra responsabilidad, tienes que hacer un mejor papel, nos sabes hasta dónde vayas a llegar, pero sí tienes esa responsabilidad de hacerlo mejor.

“El ciclo pasado nos quedamos sin entrenador después de Juegos Panamericanos, y esta vez la preparación va a ser mejor, y espero que ahora sea más sutil esto, que la planeación sea mejor, que tengamos el apoyo para poder ir a los torneos que necesitamos”.